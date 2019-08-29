Жителям Якутска и Жатая сделают перерасчет платы за вывоз мусора. Из тарифа исключат расходы на строительство нового полигона на 26 км Вилюйского тракта.

Такое решение связано с тем, что в Якутске инвестиционная программа по строительству полигона в 2019 году реализована не будет. Поэтому плата за содержание полигона, которая является составной частью конечного тарифа, снизится в 3,4 раза. Таким образом для населения тариф за вывоз твердых коммунальных отходов в Якутске снизится на 32%, в Жатае – на 29%.

В течение трех месяцев жители Якутска и двух месяцев жители Жатая будут получать услугу бесплатно. В ноябре жители города и в октябре поселка Жатай заплатят по сниженному тарифу, а с декабря и ноября – по новому тарифу без капвложений.

Напомним, с 1 января 2019 года Якутия перешла на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Захоронение, сбор и транспортировку мусора в республике осуществляют 5 региональных операторов, которые работают в 5 зонах: центрально-восточной, заречной, арктической, западной, южной. Механизм начисления платы за вывоз мусора также изменился: если раньше в квитанциях учитывались площадь квартиры, после 1 января 2019 года – количество проживающих.