2019-08-29T07:19:20+03:00
Политика

Прямой эфир главы Якутии в соцсетях: наиболее острыми оказались жилищные вопросы

Аварийные дома в Мирном будут расселены и снесены до 2024 года
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Айсен Николаев ответил на вопросы якутян.Айсен Николаев ответил на вопросы якутян.Фото: ЯСИА
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28 августа Айсен Николаев вышел в прямой эфир с жителями Якутии в социальных сетях. В аккаунтах главы республики в Vkontakte, Instagram, Facebook и Odnoklassniki были озвучены насущные проблемы, решения которых ждут якутяне.

Наиболее острыми оказались вопросы жилищного строительства и расселения ветхих домов. Так, жители Мирного спросили, когда они получат новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья и все ли в порядке с реализацией этой программы.

– В этом году по Мирному нет новостроек, все квартиры состоят на вторичном рынке. Насколько мне известно, два дома уже расселены, на очереди остается третий жилой дом. Следует обозначить специфику работ в городе, то что здесь реализуется республиканский проект с привлечением федеральных средств, согласно которому только те дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены и снесены до 2024 года. Более 40 тысяч квадратных метров должно было быть расселено силами муниципалитета, республики и компании «АЛРОСА». На сегодняшний день 25 тысяч квадратных метров уже расселено. Уверен, что в ближайшее время другие старые дома Мирного будут признаны аварийными и их жильцы будут расселены в другие квартиры. Ситуация находится под моим личным контролем, - ответил Айсен Николаев.

Жителей села Хатассы интересовало, когда власти примут решение о строительстве спортивного комплекса, апеллируя тем, что местной молодежи негде заниматься спортом. Айсен Николаев ответил, что такой проект был в перспективном плане мэрии Якутска и обещал обговорить этот вопрос с Сарданой Авксентьевой.

Также Айсена Николаева спросили, сколько новых школ откроются к 1 сентября.

– 1 сентября мы вводим новое здание школы №6 в Якутске, а также школу в Бетюне Амгинского района и в Сунтарском районе, - ответил глава.

Обманутые дольщики Якутии попросили руководителя республики принять меры в отношении недобросовестных застройщиков. Айсен Николаев проинформировал, что есть порядка 10 проблемных домов, в которые новоселы должны въехать до 2022 года.

Традиционно якутян интересовали личные вопросы. Так, Айсена Николаева спросили, успел ли он поохотиться в нынешний осенний сезон. Глава Якутии ответил, что еще нет, но до декабря, возможно, совершит вылазку в лес.

Также Ил Дархан посоветовал юноше, мечтающем стать президентом, много работать во благо общества, чтобы заручиться поддержкой граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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