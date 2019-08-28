2019-08-28T10:35:18+03:00
Звезды

«Мелодии Востока»: этно-группа «Айархаан» участвует в XII Международном музыкальном фестивале в Самарканде

Общий призовой фонд фестиваля – 25 тысяч долларов США
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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"Айархаан" на открытии фестиваля."Айархаан" на открытии фестиваля.
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По приглашению генерального консульства Узбекистана во Владивостоке известная якутская этно-группа «Айархаан» принимает участие в XII Международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» («Мелодии Востока»).

25-30 августа фестиваль проходит под патронажем ЮНЕСКО в узбексоком городе Самарканд. Ансамбль представляет на международном фестивале не только родной регион, но и всю страну. Помимо артисток из Якутии в событии принимает участие также ансамбль Надежды Кадышевой. Расходы, связанные с участием якутских артистов, взяла на себя принимающая сторона. Выступление ансамбля «Айархаан» состоится 29 августа.

Самарканд - красивый восточный город в Узбекистане.

Самарканд - красивый восточный город в Узбекистане.

– Приятно, что даже в не концертной одежде нас узнают очень много иностранцев. Чувствуется, что все ждут нашего выступления. Для нас очень волнительно и ответственно представлять культуру всей многонациональной России, – поделилась эмоциями Альбина Дегтярева, руководитель этно-группы. – Вчера, 27 августа, уже состоялись первые выступления конкурсантов. Каждый коллектив неповторим, каждый народ со своей уникальной, самобытной музыкальной традицией! Представляли членов жюри - все доктора, профессора крупных музыкальных консерваторий разных стран. Очень компетентное жюри.

В рамках фестиваля состоятся: конкурс на лучшее исполнение национальной песни и инструментальной музыки, выступления участников на различных площадках Самарканда, а также Международная научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития традиционного музыкального искусства народов Востока». Оргкомитет фестиваля учредил награды конкурса: Гран-при в размере 10 тысяч долларов США, 1 премия – 7 тысяч, 2 премия – 5 тысяч, 3 премия – 3 тысяч долларов США.

27 августа уже выступили первые конкурсанты.

27 августа уже выступили первые конкурсанты.

Стоит отметить, Международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари» («Мелодии Востока») – один из крупных фестивалей в Центральной Азии. Основными целями и задачами фестиваля являются широкая популяризация лучших достижений национального музыкального искусства, сохранение и развитие великих традиций народа, а также дальнейшее расширение международных творческих связей, укрепление взаимного культурно-духовного сотрудничества, воспевание идей мира, дружбы и взаимопонимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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