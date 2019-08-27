Много юмора и немного драмы: Дмитрий Кольцов о работе над фильмом «Егор Чээрин»

Дмитрий Кольцов 15 лет занимался производством рекламных роликов, держал свое рекламное агентство, пока его не пригласили сыграть в якутском фильме «Егор Чээрин». Так начался дебют рекламщика в полнометражном кино.

Дмитрий Кольцов - актер, сценарист и режиссер картины.Фото: Из личного архива героя публикации

Дальше – больше. Как специалиста, знающего толк в монтаже, Дмитрия попросили помочь завершить картину, смонтировать отснятый материал. А когда процесс работы над фильмом зашёл в тупик, новоиспеченный монтажёр переписал сценарий и переквалифицировался в режиссеры.

«В бой шли ребята из МЧС»

- Меня попросили смонтировать то, что было отснято. В процессе мы с продюсером картины Нюргуном Ивановым пришли к выводу, что много чего еще нужно доснять. А это оказалось не так просто – со времен окончания съемок прошло 3 года, большинство актеров с тех пор очень изменились внешне. К примеру, несколько человек ощутимо прибавили в весе, что с сюжетом фильма о войне совсем не вяжется. Сцены с их участием надо было полностью переснимать.

Кроме того, актер Федот Львов, игравший роль Егора Чээрина, на тот момент не смог участвовать в съемках – уехал на гастроли с театром. Очень талантливый актер, я хотел с ним поработать, но не сложилось. А раз меняется исполнитель главной роли – нужно переснимать весь фильм.

Актеры отдыхают после тяжелой съемки.Фото: Из личного архива героя публикации

За два месяца, с июля по август 2018 года, я написал новый сценарий. Продюсеру он понравился, утвердили. К съемкам второй версии фильма приступили 10 сентября, благо нашелся инвестор – Якутская республиканская киносеть.

Очень долго искали нового Егора Чээрина: уже настраивали камеру, а главного героя всё не было. И вот однажды кто-то из ребят нашей команды предложил посмотреть на эту роль артиста театра танца Айтала Степанова. Провели пробы, и мне очень понравилось, как он играет.

Из отснятого ранее в итоговую версию картины вошли только масштабные батальные сцены, где в решающей битве в бой шли ребята из МЧС. Они нам очень здорово помогли и тогда, и сейчас – собрали всех актеров массовки и снялись еще раз. Все остальное, около 90% от общего объема материала, было переснято.

Война – это тяжелое, хмурое время. Поэтому к съемкам приступили осенью, когда пасмурно и уже не было ни комаров, ни мошек. Локаций было много. Снимали на реке Кэмкэмэ по Вилюйскому тракту – там очень большие сосны, такие же, как в центральной полосе России. Там шли съемки сцен разведки, где действие происходит не в Якутии. Потом мы сработали в павильоне под открытым небом, имитирующем окопы.

Уложились в 47 съёмочных дней, спешили. Как оказалось, не зря – через два дня после финиша выпал снег.

После завершения съемок почти сразу выпал снег.Фото: Из личного архива героя публикации

С миру по нитке

- Ребята из нашей команды, и я в том числе, – любители, у нас нет профессионального образования, связанного с индустрией кино. Однако это не сильно мешает – когда ты увлечён любимым делом, процесс идёт.

«Егор Чээрин» - частично государственный проект. На первых этапах финансово поддерживало министерство культуры Якутии, «Сахафильм», насколько мог, - с оборудованием и костюмами. Так, вся форма советских и немецких солдат – наследие якутского фильма «Снайпер Саха». В этом плане у нас вообще не было проблем – всё выглядит очень качественно и по-настоящему. Спасибо «Сахафильму», они в своё время заказывали пошив военной формы.

Пулемёт «Максим» и пару противотанковых орудий предоставил военный музей ДОСААФа, полуторку - музей военной техники «Прометей», муляжи ППШ, «мосинки» и немецких автоматов – «Сахафильм». Долго не могли найти немецкий пулемёт МГ-42 – в музеях Якутска его не было. Однажды случайно познакомились с Алексеем Чернобрывко, в личной коллекции которого был такой пулемет. Он не только бесплатно одолжил нам его для съёмок, но и снялся сам в одном из эпизодов картины. Еще один коллекционер Дмитрий Варенов предоставил нам разные атрибуты, в основном немецкие, и сыграл роль немца Брауна. В общем, с миру по нитке собрали, что было нужно.

Всё, чего нам сейчас недостает, – это финансирование. На завершающем этапе нужны деньги, чтобы довести фильм как минимум до кинотеатров республики.

Над фильмом работали любители, влюбленные в кино.Фото: Из личного архива героя публикации

Звук, как у «28 панфиловцев»

- Съёмочная группа отработала очень качественно – все были воодушевлены тем, что мы делаем что-то яркое, нужное, интересное. На данный момент готов чистовой монтаж, мы уже видим кино, которое у нас получается. Постепенно добавляется графика – сцены авианалёта, движение немецких танков. Очень важно показать природу средней полосы России, так как действия разворачиваются именно там. Якутская природа сильно отличается от южной, современные технологии и усилия наших талантливых ребят помогают это исправить.

Для нас очень важно, что всё это создаётся у нас в республике и оставит свой след в развитии отрасли. Думаю, это первый шаг к формированию пост-продакшена как индустрии якутского кино. Может, когда-нибудь москвичи будут заказывать у нас услуги, например, по цветокоррекции, графике. У нас очень большой потенциал.

Единственное исключение – озвучка, её мы заказали в Санкт-Петербурге. Неотъемлемая часть военного фильма – выстрелы, взрывы, падающая земля. Всё это имеет большое значение, потому что из множества подобных мелочей в итоге и складывается цельная картина. В «Сахафильме» есть неплохие звукачи, но они сами посоветовали нам обратиться за помощью к питерской студии, которая озвучивала «28 панфиловцев». Они готовы с нами работать, но это стоит денег.

Егор Чээрин - кумир советских якутских мальчишек предстанет перед новым поколением.Фото: Из личного архива героя публикации

Герои без приставки «супер»

- Главный герой картины Егор Чээрин – это собирательный образ якутского солдата. Поэтому фильм будет на русском языке с несколькими диалогами на якутском.

Мы старались сильно не отходить от сюжета произведения Тимофея Сметанина. Но там как таковой сюжетной линии нет – автор повествует о военных буднях простого якутского солдата. В виде фильма такое смотрелось бы неинтересно и очень отрывисто. Поэтому мы объединили все сюжетные перипетии в одно целое. Зато в фильме есть «сметанинский» юмор. Например, Гурьянов спрашивает Николаева: «Николай, какой у вас язык?». Три Николая (героя зовут Николай Николаевич Николаев – авт.) отвечает: «Красный!» – показывает язык и смеётся.

Мы хотим показать сметанинского Чээрина подрастающему поколению. Чтобы пацаны, которые сейчас фанатеют от американских фильмов про супергероев, посмотрели наш и поняли, что герои не обязательно должны быть с приставкой «супер», летать и носить костюмы. Егор Чээрин защищает Родину, он смекалистый, смелый и скромный. Но чтобы достучаться до современного зрителя, избалованного динамичным, красивым голливудским кино со спецэффектами, нам пришлось ввести новые сюжетные повороты. Наш Чээрин проявит себя очень крутым снайпером. А сцену, где он практически случайно берет «языка», встретившись с ним в окопе нос к носу, мы поменяли – в нашем фильме Чээрин проявит в этом эпизоде недюжинную смекалку.

Создатели фильма постарались максимально приблизится к сюжету повести Тимофея Сметанина.Фото: Из личного архива героя публикации

Фильм героический, но не тяжёлый

- Я уверен, что пацаны, которые увидят этот фильм, запомнят его надолго и заинтересуются творчеством Сметанина. Так же как после выхода в прокат «300 спартанцев» люди начали интересоваться историей греко-персидских войн.

Наш фильм можно сравнить с российской драмой «Т-34». Да, они оперировали бюджетом в «миллионы миллионов», там суперская графика, в плане зрелищности и количестве звёзд с ними тяжело конкурировать. Но что касается самой истории, наш фильм очень конкурентоспособный. Пусть это громко сказано, но если бы нам дали такой же бюджет, мы бы сняли кассовое кино, которое бы могло встать в один ряд с самыми известными российскими лентами.

Если бы мы подавали сюжетные события в сметанинской манере, получился бы якутский Форрест Гамп, где Чээрин сидит на скамейке и рассказывает о своих военных приключениях. Это был бы фильм для взрослого зрителя, тогда как мы ориентировались на молодёжь. В кадре не будет рек крови и ужасов войны. Фильм героический, но не тяжёлый, в нем много юмора, батальных сцен и немного драмы.

Сроки выхода картины в прокат пока не ясны. Сейчас перед нами стоит ряд вопросов и задач, в том числе и вопрос финансирования, которые надо решить. Надеюсь, в ближайшее время нам это удастся, и мы сможем точно сказать, когда фильм увидят зрители. Но то, что он выйдет в прокат к 75-летию Победы, это точно.

На создание картины уже ушло порядка пяти миллионов рублей. Ещё порядка 2,5 млн нужно на озвучку и постпродакшн. По российским меркам, это немного – к примеру, в Москве на некоторые рекламные ролики уходит порядка семи миллионов рублей.

Любовной линии в фильме нет – здесь она была лишней. У нас достаточно динамичная история: настоящая, военная, мужская. В произведении Сметанина есть одно-единственное упоминание о женщине, когда Чээрин говорит: «Матрона!». Его спрашивают: «Какая Матрёна, влюбился, что ли?». А на самом деле он просит дать ему патроны.