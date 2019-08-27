27 августа в кинотеатре «Центральный» киношники Якутии отметили 100-летие российского кино.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения ветеранов за весомый вклад в развитие якутского кинематографа. Благодарственные письма получили около сорока заслуженных работников культуры.

Ко Дню российского кино в кинотеатре «Центральный» открылась выставка раритетных фотоаппаратов и кинотехники из личной коллекции известного якутского спортивного журналиста Владислава Коротова.

– Я собираю раритетные фотоаппараты и кинотехнику 4 года, сейчас их у меня более семидесяти. Коллекция пополняется благодаря моим друзьям, которые живут на всех пяти континентах и знают о моем увлечении. Что-то покупаю сам, кое-что перекочевало из личных запасов камер, с которыми я работал. Полное собрание коллекции можно посмотреть в библиотеке на первом этаже спорткомплекса «Модун». Самые ценные экземпляры: первый советский фотоаппарат «Фотокор-1» 1927 года выпуска – подарок известного якутского фотографа и моего друга Николая Дьяконова, и фотоаппарат «Москва-5» 1950-х годов, который мне подарил друг из Facebook, предприниматель Сарыал Тихонов, – рассказал Вячеслав Коротов.

Затем в старейшем кинотеатре Якутска для гостей и жителей столицы состоялся показ полюбившегося зрителям фильма «Бэйбэрикээн».

– Сегодня очень значимый для всех нас день – в 1919 году В.И. Ленин подписал Декрет о консолидации кино. Поэтому сегодня двойной праздник – 100-летие советского и теперь уже российского кино. Отличные впечатления, большое спасибо организаторам мероприятия, – отметила отличник культуры Якутии, председатель совета ветеранов кино Намского района Вера Попова.

Сегодня, 27 августа, в рамках 100-летия российского кино в кинотеатре «Лена» состоится премьера документально-игрового якутского фильма «Мымах – кремень государственности».