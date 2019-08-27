В Якутске около 70% школ и детских садов перешли на раздельный сбор мусора

В Якутске около 70% школ и детских садов перешли на раздельный сбор твердых бытовых отходов.

Как сообщает начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутска Артур Аргунов, 68% школ, а также 72% детских садов уже перешли на раздельный сбор отходов.

Таким же механизмом пользуются предприятия и учреждения, четыре управляющих компании для частного сектора. В многоквартирных домах 202 и 203 микрорайонов производят раздельный сбор пластиковых бутылок с августа прошлого года.

– За 2018 год всего по городскому округу заключено 70 договоров на раздельный сбор отходов, сдано более 450 тонн картона, 25 тонн бумаги А4, макулатуры, около 40 тонн пластика. В 2019 году собрано 570 тонн картона, 20 тонн бумаги А4, 25 тонн пластика, — рассказал Артур Аргунов.

Стоит отметить, 18 июля 2018 года состоялась презентация сертифицированной российской пиролизной установки для утилизации отходов «Фортан», с помощью которой можно утилизировать без вреда для окружающей среды более 800 видов отходов, в том числе биологические и медицинские. В настоящий момент оборудование запущено и работает в штатном режиме.