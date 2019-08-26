2019-08-26T12:15:36+03:00
Общество

Уровень воды в Лене за последние дни поднялся на 70 см

Сардана Авксентьева проверила готовность объектов "Водоконала"
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В этом году проводятся масштабные работы по очистке коллектора от накопившихся отложений.В этом году проводятся масштабные работы по очистке коллектора от накопившихся отложений.
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26 августа глава города Сардана Авксентьева обсудила с руководством акционерного общества «Водоканал» процесс подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, перспективные планы развития коммунальной инфраструктуры города, а также осмотрела объекты жизнеобеспечения, расположенные на территории городского округа.

Руководитель «Водоканала» Анатолий Кырджагасов кратко отчитался по основным вопросам повестки рабочего совещания, касающимся ремонтных, регламентных и строительных работ на объектах водоснабжения и водоотведения, затем озвучил постановочные вопросы, требующие участия городских властей.

Заслушав краткий отчет руководителя «Водоканала», Сардана Владимировна выразила беспокойство в связи резким обмелением русла Лены и связанной с этой угрозой стабильной работе водозабора зимой, когда уровень воды в реке также снижается.

На это Анатолий Кырджагасов ответил, что согласно данным гидрологов, уровень воды в последние дни поднялся на 70 см, запас от зимнего минимума имеется, поэтому, по его словам, стабильному забору воды в зимнее время угрозы нет. Кроме того, как он сказал, работы по углублению прорези в русле реки планируется начать раньше обычного, уже в сентябре. Сегодня совместно с руководством республики ведется работа по изысканию в бюджете средств на эти работы в сумме 47 млн рублей.

Другая проблема, которая регулярно вызывала критику горожан прошлой зимой – это многочисленные разливы фекальных вод из городского канализационного коллектора №2. Как сообщил гендиректор предприятия, в этом году проводятся масштабные работы по очистке коллектора от накопившихся отложений силами подрядной организации, специализированной компании из Екатеринбурга. Работы будут завершены по плану до конца сентября.

Сардана Авксентьева поручила внести в протокол совещания постановочные вопросы и предложения руководства «Водоканала» о передаче бесхозных объектов водоснабжения и водоотведения, возможности строительства дополнительных сливных станций в разных территориях городского округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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