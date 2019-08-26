2019-08-26T11:37:26+03:00
Звезды

Любовь, которая видна на Google картах: в Якутии появился новый арт-объект

Расписной «БелАЗ» всех цветов радуги установили в Нерюнгри
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Поклонники активного отдыха приняли участие в военно-тактических играх.Поклонники активного отдыха приняли участие в военно-тактических играх.
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В столице южной Якутии художницы Ирина и Елена Лебедевы завершили роспись «БелАЗа» в рамках фестиваля современной культуры «LETO.YAKUTIA».

Создавая роспись, сестры Лебедевы отталкивались от символики герба Нерюнгри. На большегрузе, как и на гербе города, изображены три сэргэ и рыбы. Также художницы изобразили птицу и другие природные мотивы.

Арт-объект с сюрпризом - в кузове "Белаза" изображено большое красное сердце.

Арт-объект с сюрпризом - в кузове "Белаза" изображено большое красное сердце.

– Наш арт-объект с сюрпризом. Ребята предложили нарисовать в кузове большое сердце, как знак любви к фестивалю и Нерюнгри. Размер сердца – четыре на три метра. Наша любовь видна с Google карт, с самолета и квадрокоптера, – отметила Ирина Лебедева.

В день открытия арт-объекта на трех площадках прошли мероприятия и мастер-классы для детей и взрослых. Все желающие могли порисовать руками, сотворить пейзажи с помощью шишек и других природных материалов. Занятия провела преподаватель художественного отделения ДШИ Оксана Иванова.

В своей работе сестры Ирина и Елена Лебедевы отталкивались от символики герба Нерюнгри.

В своей работе сестры Ирина и Елена Лебедевы отталкивались от символики герба Нерюнгри.

Любители активного отдыха приняли участие в военно-тактических играх, испытали свою меткость в стрельбе из пистолета, автомата и пулемета, посетили открытый мастер-класс по единоборствам и послушали лекции о стратегиях военачальников разных лет по ведению тактического боя. Ценители истории могли пострелять из лука, арбалета и даже самостоятельно выковать гвоздь на настоящем горне.

Ранее арт-объекты были установлены в Якутске, Олекминске, Вилюйске и Удачном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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