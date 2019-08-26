Пять медалей привезла сборная Якутии с Международных детских игр

Пять медалей, в том числе четыре награды высшего достоинства, выиграли юные спортсмены сборной Якутии в турнире по вольной борьбе и стрельбе из лука на Международных детских играх, которые прошли с 19 по 24 августа в столице Забайкальского края.

Международные детские игры каждый год поочередно проходят в России, Китае, Монголии. Всего в Играх в Чите участвовали около 600 человек. Это сборные команды Якутии, Забайкалья, Бурятии, Китая и Монголии. Ребята боролись за победу в 11 видах спорта.

В пяти весовых категориях за звание лучшего борца состязались 63 спортсмена.

В весе до 42 кг уверенную победу одержал борец из Амги Андрей Мидловец, который сокрушил всех своих соперников с убедительным счетом. Первые три схватки Андрей выиграл «всухую» – 10:0, а в финале досрочно выиграл схватку с хозяином соревнований – 16:6.

Два борца из Сунтара, Лев Павлов и Аслан Трофимов, стали чемпионами в категориях до 46 и 50 кг. Одержав три победы в стартовых кругах, Лев Павлов в финале уложил на лопатки еще одного борца из Забайкалья. Также три технические досрочные победы записал в свой актив и Аслан Трофимов. В борьбе за золотую медаль в равной схватке Аслан сумел сломить сопротивление бурятского спортсмена и одержал победу со счетом 3:2.

Не менее напряженным сложился финал и в весовой категории до 54 кг, где со счетом 8:7 во встрече со спортсменом из Читы выиграл воспитанник якутской ДЮСШ №3 Николай Охлопков. Студент Училища олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриева из Хангаласского района Кирилл Дорожкин удостоился бронзовой медали в весе до 58 кг. В полуфинале он уступил борцу из Забайкалья, а в борьбе за третье место досрочно выиграл у еще одного хозяина ковра.

В острой конкуренции со спортсменами одной из сильнейших в России школ стрельбы из лука бронзовую медаль сборной Якутии принесла учащаяся училища олимпийского резерва Аина Павлова. Она заняла третье место в женском дивизионе в стрельбе из классического лука. Золотая и серебряная награды достались лучницам из Забайкальского края.