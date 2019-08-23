Ветерану Великой отечественной войны из Якутии исполнилось 105 лет

Сегодня, 23 августа, исполнилось 105 лет ветерану Великой отечественной войны Софрону Данилову. Почетный житель Сунтарского района всю жизнь трудился во благо Родины и в этом видит секрет бодрости духа и долголетия.

«Детство у меня было замечательным!»

Софрон Матвеевич Данилов родился 23 августа 1914 года в местности Сэтиэнэх. Крестил его батюшка, когда он только начал ходить. Родной отец отдал его на воспитание своим бездетным родственникам.

– Детство у меня было замечательным! Воспитавший отец Николай был очень работящий, характером мягкий, добросердечный. Охотился, рыбачил, держал скот, выращивал зерновые, что редкость для наших мест, ¬– делится юбиляр.

В год, когда Софрон Матвеевич должен был пойти в школу, отца не стало. Его обратно забрали родители, где он рос с восемью братьями и сестрами.

Юность в мирное время

Софрон Данилов вступил в первое товарищество в Вилючане, работал пастухом на ферме. Летом трудился в сенокосе, осенью в уборке зерновых. Получал благодарности за достойный труд.

В 1935-м году окончил пятимесячные курсы бригадиров в Сунтаре. Потом 4 года работал бригадиром в разных деревнях. Работал землеустроителем и кадровым охотником.

Вторая мировая война

Война застала Софрона Данилова в 27 лет. После обучения военному делу в райцентре Сунтара, в июле 1943 года его забрали в армию.

– Сначала служил в Забайкалье. Работали на сенокосе, на угольной шахте. Такое вот было военное время, приказали, куда отправляют – туда идешь, – рассказывает Софрон Данилов. Наступил День Победы. Радости море, все начали готовиться к демобилизации. Умеющие даже изготовили чемоданы из дерева. И как гром средь ясного неба: сказали, начинается война с Японией. Побросали те чемоданы, да стали ломать. И начался поход на восток. Пешком, несколько дней без воды. Было очень тяжко, то и дело молодые парни падали от усталости, от жажды. Но мы добились своего, преодолели горы Большого Хингана и оттеснили врага.

Фронтовик вернулся на родину осенью 1946 года. Удостоен медали «За победу над Японией». Есть Благодарственное письмо за подписью И. В. Сталина. До сих пор сохранилась красноармейская книжка.

Послевоенные годы

В 1947 году связал брачные узы с Петровой Марией Петровной. В 1948 году родился первенец Егор. Затем друг за другом – еще восемь, всего пять парней и четыре девочки.

Жена ушла из жизни после тяжелой болезни в 1974 году.

– Тогда младшей дочке было восемь лет. Старший Егор только женился, а остальные дети кто работал, кто учился. Старшие смотрели за младшими. Так и выросли, поддерживая друг друга. Все дети сейчас семейные. У меня много внуков и правнуков, все работают, учатся, – рассказал счастливый дедушка.

У 105-летнего ветерана ослабли зрение и слух, болят ноги.

– Сидеть нельзя, человек должен трудиться. Понемногу двигаюсь. Думаю, дожил до этих лет, благодаря благословению мудрых людей и, конечно же, работе, – делится он. – Хочу, чтобы не было войны, чтобы люди не голодали. Пусть дети и молодежь живут счастливо. Пусть всегда будет работа, которая достойно оплачивается. Труд никогда не приносил вреда. Я вырастил своих детей, потому что у меня была работа. Так что, трудитесь!