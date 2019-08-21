В Якутске начнут сносить самовольные постройки

20 августа экспертная комиссия мэрии Якутска провела рейд по самовольным постройкам на территории городского округа.

В объезде приняли участие начальник Департамента градостроительства окружной администрации Динара Уарова, начальник Управления муниципального контроля Анна Александрова, начальник отдела ведения претензионно-исковой работы Правового департамента Окружной администрации Акулина Друзьянова, председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Высоких.

Владелец автомойки построил ее без разрешения.

Первым пунктом объезда стало здание автомойки в микрорайоне Ильинка, 5. По данному объекту 28 декабря 2016 года вышло распоряжение администрации Якутска о сносе.

– Автомойка общества «Черов и К», площадью 100 квадратных метров, расположена на неразграниченном земельном участке. На данный момент по этой постройке решаем вопросы с ресурсоснабжающими организациями, - отметила начальник Департамента градостроительства Динара Уарова.

Далее комиссия осмотрела трехэтажный объект с гаражами по улице Маяковского, 89/1. В 2017 году суд не разрешил мэрии снести постройку из-за отсутствия доказательств, что постройка создает угрозу жизни и здоровью граждан.

На 2 этаже объекта зарегистрировано право собственности, но на строительство 3 этажа нет разрешения. Рабочая комиссия убедилась, что на 2 и 3 этаже гаража живут люди. Как сообщила начальник отдела ведения претензионно-исковой работы правового департамента Акулина Друзьянова, решением суда 3 этаж объекта должен быть снесен в обязательном порядке.

В пристрое магазина «Сахагранит» к четырехквартирному нежилому зданию по Вилюйскому переулку, 1 незаконно живут люди. Мэрия Якутска вправе инициировать судебное дело по приостановлению предпринимательской деятельности, так как помещение эксплуатируется под магазин.

Объект подлежит ликвидации, так как угрожает безопасности горожан.

Одноэтажный объект капитального строительства – частный магазин по улице Лермонтова, 23В и бар-магазин «Хороший» по улице Кальвица, 1/1Г не соответствуют виду разрешенного использования. Участки были сданы в аренду под торговые павильоны или нестационарные объекты. По решению суда ответчики обязаны освободить участки.

– 13 августа мы получили исполнительные листы и направили в службу судебных приставов. За нарушения предприниматели обязаны возместить городу средства, заработанные оказанием услуг во время самовольной деятельности. В случае, если объекты не будут добровольно снесены ответчиками, мэрия вправе самостоятельно их снести и выставить предпринимателям счет за расходы по сносу, – сказала Акулина Друзьянова.

На данный момент, в реестре по сносу числятся более 40 объектов. В первую очередь будут снесены опасные для граждан объекты.