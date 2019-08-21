Китайский резидент ТОСЭР «Кангалассы» выбрасывал мусор и сливал сточные воды за забор. Факт загрязнения окружающей среды в селе Капитоновка обнаружили специалисты Якутского комитета государственного экологического надзора.

Площадка по производству кирпича и асфальтобетонный завод принадлежит резиденту индустриального парка «Кангалассы» - ООО «Цзиньхайтун-Керамика». На кирпичном заводе работают граждане Китая, не владеющие русским языком.

Они сливали сточные воды за забор, где образовались лужи площадью 30 квадратных метров с характерным запахом. Туда же предприимчивые граждане Поднебесной сбрасывали отходы и производственный мусор, в том числе металлические изделия, загрязненные нефтепродуктами.

В ходе обследования отобраны пробы почвы и переданы для химико-аналитической экспертизы в «РИАЦЭМ» Якутии.

Кроме того, на месте асфальтобетонного завода выявлена выемка грунта с восточной стороны территории ТОСЭР. Добыча песка произведена на площади 120 квадратных метров и глубиной 175 см. Выемка производится рядом с воротами парка, где расположен накопитель песка и установлены устройства для изготовления бетона и бетонных изделий.

По итогам рейда возбуждено административное дело, начато расследование.