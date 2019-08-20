На дорогах Якутска в сентябре начнут укладывать асфальт

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на дорогах Якутска скоро начнут укладывать асфальт. На большинстве объектов укладка асфальтового покрытия начнется в первой декаде сентября и завершится до конца месяца.

19 августа на совещании у главы Якутска был поднят вопрос о сроках открытия улиц для движения транспорта. Отставание на отдельных объектах, как пояснил Валерий Домотов, связано с необходимостью массового переноса инженерных коммуникаций «Сахатранснефтегаза» и «Водоканала», а также сложными грунтами.

Улица Жорницкого

Асфальтирование улицы Жорницкого начнется через две недели. До конца августа продолжаются работы по выносу и переврезке газовых сетей, укладке бордюрного камня, подготовке основания и строительству водоотводных лотков.

Улица Пилотов

На улице Пилотов завершен вынос газовых сетей, всего шесть врезок, каждая требует согласования работ с подрядчиком, в результате возникло отставание на одну неделю. Дорога протяженностью 800 метров будет закрыта с 20 августа, асфальтирование начнется в сентябре, сроки сдачи объекта не изменились.

Ремонт улицы Петра Алексеева.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Улица Петра Алексеева

На улице Петра Алексеева завершены работы УГРС «Сахатранснефтегаз», уложен футляр для водопровода и 2 футляра канализации. Обустроено 219 метров водоотводных лотков и коммуникации. Уложено 3,5 тысячи квадратных метров первого слоя асфальтобетона.

Укладка асфальта будет завершена в первой декаде сентября. После нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков улица будет открыта для движения автотранспорта.

Улица Чайковского

В настоящее время переустраиваются газовые сети высокого и низкого давления на пересечении улиц Винокурова и Чайковского, завершены работы по выносу сетей связи, устанавливаются уличные фонари. На сегодня заасфальтировано 400 метров.

Отставание от графика примерно на одну неделю вызвано непредусмотренной переврезкой сетей газоснабжения. До конца августа газовики планируют завершить работы, после чего подрядчик приступит к укладке асфальта на оставшемся участке. К середине сентября улица будет полностью готова.

Улица Красильникова

На улице Красильникова заасфальтировано 500 метров дороги, идет обустройство нижнего слоя покрытия и футляров для канализационных сетей, вынос и перенос сетей газоснабжения. Отставаний от графика нет. В этом году также будут установлены уличные фонари, оборудование тротуаров запланировано в 2020 году.

Улицы Ивана Арбиты и Хоринская

На этих улицах завершаются работы по устройству водоотводных лотков, устройству основания тротуара, ведутся работы по устройству бортовых камней. Асфальтовое полотно протяженностью 500 метров будет укладываться с 15 сентября до конца месяца.

Улица Автодорожная

На улице Автодорожная устраивается щебеночное основание, завершаются укладка бортовых камней и футляров для коммуникаций. На данном объекте долго не решался вопрос с выносом газовых сетей школы №6. Новую школу, как выяснилось, построили прямо на газовой трубе. Для ее переноса потребовалось провести трассировку через улицу Автодорожная. Кроме того, дорожным работам помешала незаконно построенная автомойка, ее снесли на прошлой неделе. К 1 сентября планируется завершить асфальтирование на участке до школы № 6, протяженностью около 250 м, оставшийся участок заасфальтируют до конца сентября.

203 микрорайон

В 203 микрорайоне строят две дороги – Суоруна Омоллона и Ларионова. Ведется укладка бордюрного камня, тротуарной плитки, подготовка основания для велосипедных дорожек. Также ходу работ помешал незаконный объект – торговый павильон-остановка, после его сноса работы возобновлены.

Коррективы также внесла затянувшаяся процедура по оформлению земельного участка. Начало асфальтирования на этих улицах запланировано на конец августа.

Микрорайон Марха

В Мархе строят четыре дороги на улицах Якова Петерса, Школьной, Экспериментальной и Газовиков. Общая протяженность асфальтового покрытия – 2 километра. Таких объемов дорожного строительства пригородный поселок не знал за всю свою историю.

Как выяснилось в ходе проверки, при укладке асфальта на участке протяженностью 400 метров сотрудники компании «Монтажсервис», возможно, использовали смесь ненадлежащего качества. Были взяты пробы на анализ. На сроки сдачи объектов в целом, до конца сентября, эта ситуация не повлияет.

Микрорайон Северный

Дорога будет с 5-й категорией покрытия, щебеночная, без асфальтирования, поэтому срок завершения работ не ограничен сезонными условиями, и определен до конца 2019 года.

Ремонт дорог по Хатынг-Юряхскому шоссе.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Хатынг-Юрях

На Хатынг-Юряхском шоссе в ходе строительства были дополнительно обнаружены 16 пучино-образований. Чтобы дорога не провалилась после укладки асфальта, нужно их устранить, вынуть грунт и заменить его с необходимыми технологическими работами по теплоизоляции и укреплению. Это увеличит сроки отдельных видов работ и объемов финансирования.

Асфальтовое покрытие на всем протяжении участка шоссе длиной 4 тысячи 800 метров будет уложено до конца сентября, в соответствии с планом. Серьезного отставания на этом объекте нет. Вместе с тем, потребуются дополнительные средства на установку уличных фонарей и бетонных крышек для водоотводных лотков.

Мостовые переходы

Из трех строящихся мостовых переходов обеспокоенность вызывает строительство мостового перехода через реку Мархинка. Проблема связана со сроками изготовления и доставки железобетонных конструкций с завода в поселке Тында. Несмотря на своевременно размещенный заказ на изготовление деталей моста, существует риск задержки и срыва поставок. Это предприятие поставляет всю продукцию из пострадавшей от паводка Иркутской области. В настоящее время устанавливаются столбы опоры.

На двух других мостовых переходах – в микрорайоне Северный и через реку Шестаковка в Пригородном – работы ведутся в соответствии с графиком.

Сардана Авксентьева поручила руководителям предприятий усилить контроль за качеством дорожных работ, не допускать укладки асфальта и элементов обустройства с нарушением технологий.

Стоит отметить, что в 2019 году только на вынос сетей при строительстве дорог потребуется в общей сложности около 200 млн рублей. При этом, свежеуложенный асфальт через пару месяцев рискует быть раздолбанным для укладки очередной трубы.