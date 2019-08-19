"Как снимать еду, чтобы ее захотелось съесть?": фудфотограф раскрыла секреты мастерства

Сидя дома по уходу за ребенком, преподаватель английского языка и банковский менеджер с 6-летним стажем Наталья Оконешникова увлеклась кулинарией. Объединившись с другими поварами-любителями, делились рецептами в группе «Вкусно, быстро и легко» в соцсетях. А когда дело дошло до выпуска одноименного журнала, выяснилось, что без красивых картинок - никуда. Так Наталья и взяла в руки камеру.

Как признается сама, поначалу снимала на голом энтузиазме и даже не думала, что когда-нибудь будет на зарабатывать на этом хобби.

Тарелка не может улыбнуться

- Чтобы стать фудфотографом, нужно любить поесть?

Блюдо можно снять по-разному - все зависит от мастерства того, кто остается за кадром.Фото: Из личного архива героя публикации

- Скорее наоборот – чтобы быть фуд-фотографом, нужно быть стойким, чтобы все это не съесть. Иногда съемки длятся 5-6 часов, блюда сменяют друг друга, а ты их даже не пробуешь.

Во многом это зависит от заказчика – иногда фотографа кормят, иногда нет. Бывает и такое, что уходишь со съемок голодным.

- У вас есть любимые снимки?

- Любимые работы, наверное, всегда творческие, потому что коммерческая фотография – это в первую очередь то, что хочет заказчик, что видит заказчик, а не то, что видишь ты.

Самые любимые работы - творческие.Фото: Из личного архива героя публикации

Поэтому для меня творческие фото более интересны – когда снимаешь то, что тебе по нраву, от души и для души. Мне нравятся разные кантри-истории, деревенские и дачные сюжеты, потому что там наша семья проводит много времени. Так что моё всё – это белочки, ягоды, овощи, цветочки, дары леса.

- У фудфотографии есть специфика?

- Да, определенная специфика у этого жанра есть. Фудфото относится к жанру предметной фотографии, которая считается достаточно сложной. Если человек в кадре улыбкой, взглядом и вообще своей внешностью делает характер фотографии, то предмет, та же ложка или тарелка, не может улыбнуться, подмигнуть, заплакать. Настроение, атмосферу кадра создает сам фотограф.

Открытие грибного сезона достойно отдельной фотосессии.Фото: Из личного архива героя публикации

В большинстве своем фудфотографы – женщины. Все эти полотенчики, дощечки, ложечки-вилочки, цветочки красивенько разместить в кадре – нам все-таки ближе. Сейчас это очень востребовано, работы хватает.

Ни дня без фото

- Как снимать еду, чтобы ее захотелось съесть?

- Нужен опыт и много практики, чтобы знать, к какому блюду с какой стороны подойти. Нюансов масса. Например, снимать тот же суп сложно – на фото он бликует. У пирога нужно показать начинку, да так, чтобы было понятно, что там. Пицца фотогенична только первые несколько минут, пока тянется сыр.

Супы - "модели" капризные, при съемке могут бликовать.Фото: Из личного архива героя публикации

Всё это узнаешь с опытом. Надо снимать, снимать и снимать. Я фотографирую практически каждый день. Ни дня без фото: если не коммерческая съемка, то рецепты, если не рецепты – снимаю детей, семью, если домашние прячутся – жучков, белочек или макро.

Герои макро-историй оживают, словно по мановению волшебной палочки.Фото: Из личного архива героя публикации

- Почему предпочитаете снимать еду, а не людей, например?

- С людьми в принципе не всегда бывает просто, в любой сфере, и наша не исключение. Поэтому я не очень охотно берусь за съемку людей – еда не капризничает, а люди могут.

Я умею и много раз это делала – в основном в объектив моей камеры попадают подруги и родные. На мой взгляд, у меня получается, и поступает очень много заказов именно на такие съемки. Но я намеренно не хочу их брать: обработка достаточно сложная – нужно убирать каждую морщинку, прыщичек, складочку. Часто бывает так – ты уверена, что фото хорошее, а человек видит себя совсем по-другому: «Ой, я здесь ужасная, у меня тут двойной подбородок». Поэтому я и не хочу браться за съемку людей.

Еда на съемке не капризничает, а люди могут.Фото: Из личного архива героя публикации

- Как получается красивый кадр – в голове или по наитию?

- В большинстве случаев, тот самый кадр получается в процессе, по ходу дела. Сразу четкой картинки, как всё будет, в голове нет – только примерные наброски. И по ходу съемки всё это может поменяться 125 тысяч раз: ой, эта тарелочка здесь лучше, или вот та, и вон ту подставочку сюда.

Как правило, какого-то конкретного плана съемки нет – просто беру камеру и начинаю снимать.

Любимые герои дачных фотосетов - белочки.Фото: Из личного архива героя публикации

Всё дело в прокладке между рулём и сиденьем

- К чему стоит быть готовым начинающим фудфотографам?

- Это достаточно тяжелый труд. Кажется, что всё весело и миленько: цветочки, горшочки, тортики, тарелочки красивые - снимай себе. На самом деле это очень нелегкое занятие. В отличие от обычных фотографов, которые едут на съемку с фотоаппаратом и объективами, мы берем с собой фотофоны, штативы, свет и кучу реквизита.

Поэтому выезд на съемку – это целое мероприятие: тащишь с собой массу вещей, загружаешь их в машину, потом выгружаешь, расставляешь, а потом собираешь обратно. Только это напрягает меня в любимой работе, потому что я девочка, и приходится всё это туда-сюда таскать.

В большинстве случаев, тот самый кадр получается в процессе.Фото: Из личного архива героя публикации

- Насколько успех фотографа зависит от техники, которую он использует?

- Только частично, потому что технику контролирует человек. И конечный результат работы зависит от того, кто стоит по ту сторону камеры и что творится в его голове, как он видит свет, строит кадр. А техника – как кисточка в руках художника: без человека, который берет ее в руки, она просто кусок дерева с щетиной.

Тет-а-тет с подписчиками

- Какое место в вашей жизни занимает блог?

- Достаточно большое, потому что я воспринимаю его как часть себя. Очень люблю своих читателей, поэтому, например, не публикую в аккаунте рекламу. Готовлю тет-а-тет с подписчиками, много общаюсь с ними. Но личную жизнь напоказ не выставляю, ведь блог – это часть работы.

Блюдо можно снять по-разному - все зависит от мастерства того, кто остается за кадром.Фото: Из личного архива героя публикации

Мне кажется, секрет хорошего блога – быть искренним. Будешь вести его механически или лукавить – люди сразу это почувствуют.

- Есть у вас фото-мечта – кадр, который вы очень хотели бы сделать?

- Я не очень мечтательный человек. Мы, Тельцы, вообще люди приземленные. А по китайскому гороскопу я еще и Петух! В общем, дворовый такой зверь, который сидит в своем загоне и не витает в облаках.

Иван-чай - местная альтернатива лаванде. И весьма фотогеничная.Фото: Из личного архива героя публикации

Глобальных мечт нет – они скорее маленькие, конкретные. Захотела сделать фотосессию на карьере – есть, на стоге сена – собрала компанию и готово! Этим летом, например, запланировала снять лавандовое поле. Не срослось, зато сфотографировала поле иван-чая – вышло, кстати, ничуть не хуже.

- Делай то, что любишь – можно ли применить этот совет к вашей отрасли?

- Конечно, да. Большая удача, если любимое хобби становится работой. Но я, например, стараюсь не брать слишком много коммерческих съемок, иначе происходит выгорание – работа убивает творчество. Поэтому, чтобы не уничтожить в себе желание творить, не больше трех заказов в неделю. Тогда остается вдохновение и силы не только готовить, но и фотографировать с душой.