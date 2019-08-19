2019-08-19T13:28:46+03:00
Общество

"Как снимать еду, чтобы ее захотелось съесть?": фудфотограф раскрыла секреты мастерства

Наталья Оконешникова – о любви к готовке и женском «лице» жанра
Нинель ГУСЕВА
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19 августа отмечается Всемирный день фотографии.19 августа отмечается Всемирный день фотографии.Фото: Из личного архива героя публикации
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Сидя дома по уходу за ребенком, преподаватель английского языка и банковский менеджер с 6-летним стажем Наталья Оконешникова увлеклась кулинарией. Объединившись с другими поварами-любителями, делились рецептами в группе «Вкусно, быстро и легко» в соцсетях. А когда дело дошло до выпуска одноименного журнала, выяснилось, что без красивых картинок - никуда. Так Наталья и взяла в руки камеру.

Как признается сама, поначалу снимала на голом энтузиазме и даже не думала, что когда-нибудь будет на зарабатывать на этом хобби.

Тарелка не может улыбнуться

- Чтобы стать фудфотографом, нужно любить поесть?

Блюдо можно снять по-разному - все зависит от мастерства того, кто остается за кадром. Фото: Из личного архива героя публикации

Блюдо можно снять по-разному - все зависит от мастерства того, кто остается за кадром.Фото: Из личного архива героя публикации

- Скорее наоборот – чтобы быть фуд-фотографом, нужно быть стойким, чтобы все это не съесть. Иногда съемки длятся 5-6 часов, блюда сменяют друг друга, а ты их даже не пробуешь.

Во многом это зависит от заказчика – иногда фотографа кормят, иногда нет. Бывает и такое, что уходишь со съемок голодным.

- У вас есть любимые снимки?

- Любимые работы, наверное, всегда творческие, потому что коммерческая фотография – это в первую очередь то, что хочет заказчик, что видит заказчик, а не то, что видишь ты.

Самые любимые работы - творческие. Фото: Из личного архива героя публикации

Самые любимые работы - творческие.Фото: Из личного архива героя публикации

Поэтому для меня творческие фото более интересны – когда снимаешь то, что тебе по нраву, от души и для души. Мне нравятся разные кантри-истории, деревенские и дачные сюжеты, потому что там наша семья проводит много времени. Так что моё всё – это белочки, ягоды, овощи, цветочки, дары леса.

- У фудфотографии есть специфика?

- Да, определенная специфика у этого жанра есть. Фудфото относится к жанру предметной фотографии, которая считается достаточно сложной. Если человек в кадре улыбкой, взглядом и вообще своей внешностью делает характер фотографии, то предмет, та же ложка или тарелка, не может улыбнуться, подмигнуть, заплакать. Настроение, атмосферу кадра создает сам фотограф.

Открытие грибного сезона достойно отдельной фотосессии. Фото: Из личного архива героя публикации

Открытие грибного сезона достойно отдельной фотосессии.Фото: Из личного архива героя публикации

В большинстве своем фудфотографы – женщины. Все эти полотенчики, дощечки, ложечки-вилочки, цветочки красивенько разместить в кадре – нам все-таки ближе. Сейчас это очень востребовано, работы хватает.

Ни дня без фото

- Как снимать еду, чтобы ее захотелось съесть?

- Нужен опыт и много практики, чтобы знать, к какому блюду с какой стороны подойти. Нюансов масса. Например, снимать тот же суп сложно – на фото он бликует. У пирога нужно показать начинку, да так, чтобы было понятно, что там. Пицца фотогенична только первые несколько минут, пока тянется сыр.

Супы - "модели" капризные, при съемке могут бликовать. Фото: Из личного архива героя публикации

Супы - "модели" капризные, при съемке могут бликовать.Фото: Из личного архива героя публикации

Всё это узнаешь с опытом. Надо снимать, снимать и снимать. Я фотографирую практически каждый день. Ни дня без фото: если не коммерческая съемка, то рецепты, если не рецепты – снимаю детей, семью, если домашние прячутся – жучков, белочек или макро.

Герои макро-историй оживают, словно по мановению волшебной палочки. Фото: Из личного архива героя публикации

Герои макро-историй оживают, словно по мановению волшебной палочки.Фото: Из личного архива героя публикации

- Почему предпочитаете снимать еду, а не людей, например?

- С людьми в принципе не всегда бывает просто, в любой сфере, и наша не исключение. Поэтому я не очень охотно берусь за съемку людей – еда не капризничает, а люди могут.

Я умею и много раз это делала – в основном в объектив моей камеры попадают подруги и родные. На мой взгляд, у меня получается, и поступает очень много заказов именно на такие съемки. Но я намеренно не хочу их брать: обработка достаточно сложная – нужно убирать каждую морщинку, прыщичек, складочку. Часто бывает так – ты уверена, что фото хорошее, а человек видит себя совсем по-другому: «Ой, я здесь ужасная, у меня тут двойной подбородок». Поэтому я и не хочу браться за съемку людей.

Еда на съемке не капризничает, а люди могут. Фото: Из личного архива героя публикации

Еда на съемке не капризничает, а люди могут.Фото: Из личного архива героя публикации

- Как получается красивый кадр – в голове или по наитию?

- В большинстве случаев, тот самый кадр получается в процессе, по ходу дела. Сразу четкой картинки, как всё будет, в голове нет – только примерные наброски. И по ходу съемки всё это может поменяться 125 тысяч раз: ой, эта тарелочка здесь лучше, или вот та, и вон ту подставочку сюда.

Как правило, какого-то конкретного плана съемки нет – просто беру камеру и начинаю снимать.

Любимые герои дачных фотосетов - белочки. Фото: Из личного архива героя публикации

Любимые герои дачных фотосетов - белочки.Фото: Из личного архива героя публикации

Всё дело в прокладке между рулём и сиденьем

- К чему стоит быть готовым начинающим фудфотографам?

- Это достаточно тяжелый труд. Кажется, что всё весело и миленько: цветочки, горшочки, тортики, тарелочки красивые - снимай себе. На самом деле это очень нелегкое занятие. В отличие от обычных фотографов, которые едут на съемку с фотоаппаратом и объективами, мы берем с собой фотофоны, штативы, свет и кучу реквизита.

Поэтому выезд на съемку – это целое мероприятие: тащишь с собой массу вещей, загружаешь их в машину, потом выгружаешь, расставляешь, а потом собираешь обратно. Только это напрягает меня в любимой работе, потому что я девочка, и приходится всё это туда-сюда таскать.

В большинстве случаев, тот самый кадр получается в процессе. Фото: Из личного архива героя публикации

В большинстве случаев, тот самый кадр получается в процессе.Фото: Из личного архива героя публикации

- Насколько успех фотографа зависит от техники, которую он использует?

- Только частично, потому что технику контролирует человек. И конечный результат работы зависит от того, кто стоит по ту сторону камеры и что творится в его голове, как он видит свет, строит кадр. А техника – как кисточка в руках художника: без человека, который берет ее в руки, она просто кусок дерева с щетиной.

Тет-а-тет с подписчиками

- Какое место в вашей жизни занимает блог?

- Достаточно большое, потому что я воспринимаю его как часть себя. Очень люблю своих читателей, поэтому, например, не публикую в аккаунте рекламу. Готовлю тет-а-тет с подписчиками, много общаюсь с ними. Но личную жизнь напоказ не выставляю, ведь блог – это часть работы.

Блюдо можно снять по-разному - все зависит от мастерства того, кто остается за кадром. Фото: Из личного архива героя публикации

Блюдо можно снять по-разному - все зависит от мастерства того, кто остается за кадром.Фото: Из личного архива героя публикации

Мне кажется, секрет хорошего блога – быть искренним. Будешь вести его механически или лукавить – люди сразу это почувствуют.

- Есть у вас фото-мечта – кадр, который вы очень хотели бы сделать?

- Я не очень мечтательный человек. Мы, Тельцы, вообще люди приземленные. А по китайскому гороскопу я еще и Петух! В общем, дворовый такой зверь, который сидит в своем загоне и не витает в облаках.

Иван-чай - местная альтернатива лаванде. И весьма фотогеничная. Фото: Из личного архива героя публикации

Иван-чай - местная альтернатива лаванде. И весьма фотогеничная.Фото: Из личного архива героя публикации

Глобальных мечт нет – они скорее маленькие, конкретные. Захотела сделать фотосессию на карьере – есть, на стоге сена – собрала компанию и готово! Этим летом, например, запланировала снять лавандовое поле. Не срослось, зато сфотографировала поле иван-чая – вышло, кстати, ничуть не хуже.

- Делай то, что любишь – можно ли применить этот совет к вашей отрасли?

- Конечно, да. Большая удача, если любимое хобби становится работой. Но я, например, стараюсь не брать слишком много коммерческих съемок, иначе происходит выгорание – работа убивает творчество. Поэтому, чтобы не уничтожить в себе желание творить, не больше трех заказов в неделю. Тогда остается вдохновение и силы не только готовить, но и фотографировать с душой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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