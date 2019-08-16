В Якутске дольщики сами достраивают многоквартирный дом вместо застройщика-банкрота – строительной компании «Монолит-строй».

15 августа прошло выездное совещание минстроя республики по вопросу передачи недостроенного объекта жилищно-строительному кооперативу, созданного обманутыми дольщиками. Большинство из них – жители районов республики.

В 2014 году строительная компания «Монолит-строй» заключила 83 договора долевого участия в строительстве первой очереди многоквартирного дома на улице Автодорожная, 19 в Якутске. Дом должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2016 года, однако сроки сдачи переносились, а год спустя строительство и вовсе не заглохло.

В ноябре 2018 года «Монолит-строй» признали банкротом. К этому времени уровень готовности дома составил 80%. Строительство второй очереди остановилось на уровне второго этажа.

После признания застройщика банкротом дольщики получили статус кредиторов «Монолит-Строй», создав жилищно-строительный кооператив.

– В этом году мы намерены завершить строительство первой очереди за счет выделения субсидии ЖСК. В конце августа состоится заседание арбитражного суда Якутии по передаче недостроенного объекта жилищно-строительному кооперативу, - отметил глава минстроя республики Павел Аргунов.

Сразу после передачи объекта кооперативу дольщиков начнется процедура оформления субсидии из бюджета республики на завершение строительства дома. Есть надежда, что семьи дольщиков смогут отметить новоселье уже к Новому году.