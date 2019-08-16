Мост через реку Лена может быть возведен в рамках нацпрограммы развития Дальнего Востока

Проект моста через Лену в Якутии включен в проект разрабатываемой национальной программы развития Дальнего Востока в 2020-2025 годах, который обсудят в сентябре на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

– Программа сформирована, она стала результатом годовой работы. Большой вклад в ее создание внесли сами граждане. Был запущен сайт дв2025.рф, на котором только от жителей Якутии было зарегистрировано более 3 тысяч предложений. Самыми популярными из них стали предложения по развитию инфраструктуры, социальных объектов, транспортной доступности. В качестве приоритетов мы хотели бы видеть в нацпрограмме мост через Лену, газопроводную систему, обеспечивающую Якутск, реконструкцию аэропорта столицы, а также вторую очередь ГРЭС-2, — сказал Владимир Солодов. Он отметил, что лидером голосования стал проект строительства моста через Лену.

Нацпрограмма по развитию Дальнего Востока до 2025 года разрабатывается по поручению президента России. Она должна объединить мероприятия уже принятых нацпроектов и госпрограмм, с учетом возрастающей роли Дальневосточного федерального округа в экономике страны.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. По итогам прошлогоднего форума подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 триллионов рублей.