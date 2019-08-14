Забор раздора: точку в споре жителей Якутска и администрации частного детского сада поставила мэрия

В редакцию «КП в Якутии» обратилась жительница дома №63 по улице Стадухина Ольга Маркова. Она и другие жители района недовольны возведением забора вокруг частного детского сада «Катюша», который перегородил проезд к их дому и муниципальному детскому саду «Ласточка».

Забор "Катюши" оснащён сквозными воротами для проезда противопожарной техники, здание детского сада имеет центральный вход и два запасных выхода.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

- Забор около частного сада «Катюша», который посещают 60 детей, начали возводить в воскресенье 21 июля. Он перекрыл общедомовую дорогу и подъездной путь, ведущий к детскому саду «Ласточка». Никого не предупредили, что будут проводиться какие-то работы и тем более, что будут перегораживать проезд. На сегодня забор возведен, территорию отсыпали песком, в вечернее время ворота закрываются на замок. Жильцы написали заявления во все инстанции, надзорные органы, в мэрию и прокуратуру. Приезжали с центрального округа, УК «Прометей», представители «Якутскэнерго», но ответа от них до сих пор нет. Теперь у детского сада нет нормальной парковки. Скоро 1 сентября, начнётся школа и сад, во дворе будет не протолкнуться – в случае чего спецтранспорт к саду «Ласточка» не проедет. Удивляюсь, как хозяйке «Катюши» удалось получить разрешение на возведение забора? – говорит Ольга.

Проезды в сады и жилой дом по адресу Стадухина, 63.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Мы выехали на место событий, чтобы увидеть все своими глазами. Действительно, ограждение частного садика перегородило один из подъездных путей к муниципальному детсаду «Ласточка». При этом, альтернативные подъездные пути и к нему, и к дому №63 на улице Стадухина есть.

Здание частного детсада «Катюша» и прилегающая к нему территория принадлежат на праве собственности предпринимательнице Марии Егоровой с 1993 года. До 2011 года в здании находился продуктовый магазин «Мария», поэтому необходимости в ограждении территории не было, а затем здание перепрофилировали под частный детский сад. На прилегающей территории стоял гараж предпринимательницы, который она убрала весной 2019 года. Остальная часть использовалась под парковку, где оставляли свои авто жители близлежащих домов и родители воспитанников муниципального детсада «Ласточка».

По словам Марии Егоровой, все эти 8 лет стихийный паркинг был не самым спокойным местом. Несколько раз автомобили, маневрируя, задевали ее гараж, а в 2017 году одна из машин едва не сбила воспитанников детсада «Катюша», возвращавшихся с прогулки. Автоледи выезжала с парковки задним ходом и едва не задавила четырёх малышей, которых загородила собой воспитательница. К счастью, водитель услышала крики женщины и успела затормозить.

Вот так выглядит придомовая площадка, где в настоящее время играют воспитанники частного детского сада "Катюша", путь к нему небезопасен для малышей и лежит через канализационный люк.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

– Таких случаев было много, поэтому я и решила оградить территорию сада забором для безопасности детей. Раньше мы ходили на прогулку в соседнюю «Ласточку» - тогдашняя заведующая разрешала нам безвозмездно пользоваться их детской площадкой. Когда руководство сада сменилось, мы не нашли общий язык. Я понимаю, что новая заведующая поступила правильно – по закону, дети из разных садов не должны соприкасаться. Сейчас мы водим наших воспитанников на прогулку на детскую площадку ближайшего дома, что тоже неправильно и небезопасно. Нам нужен был свой огороженный участок, на котором будут стоять горка, песочница, качели и другие объекты. Ещё три года назад я направляла официальные письма о намерении построить забор в окружную администрацию и в саму «Ласточку». Каждый год выезжала комиссия, но так ничего и не решили – ничего не запретили и не разрешили. Поэтому нынче я взяла и поставила забор. И сразу поднялась шумиха, посыпались жалобы в округ, мэрию, полицию, пожарную, «Якутскэнерго», прокуратуру – на меня пишут куда только можно. Надеюсь, мы наконец-то во всем разберемся. Каждый детский сад должен иметь свою территорию, а то получается, что при своей земле мне некуда вывести детей гулять, – говорит Мария Егорова.

Точку в этом споре поставил специалист департамента градостроительства мэрии Якутска Дмитрий Степанов:

– Забор никто сносить не будет, потому что земля находится в собственности владельца садика – ИП Егоровой. Ничьих прав его установка не нарушает.