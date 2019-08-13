2019-08-13T05:48:37+03:00
Происшествия

На федеральной трассе «Лена» лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и легковушка, погибли 5 человек

В салон пятиместной иномарки набилось девять человек
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Опытный водитель «КамАЗа» остановился во избежание непредвиденных маневров иномарки, но это не помогло.Опытный водитель «КамАЗа» остановился во избежание непредвиденных маневров иномарки, но это не помогло.
Изменить размер текста:

На 381 километре федеральной трассы «Лена» столкнулись «КамАЗ» и «Тойота Марк 2», пять человек погибли, еще четверо получили травмы. ДТП произошло рано утром 13 августа в Нерюнгринском районе Якутии.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Водитель большегруза рассказал сотрудникам ГИБДД, что издалека заметил иномарку, которая ехала навстречу, виляя из стороны в сторону. Опытный водитель «КамАЗа» остановился во избежание непредвиденных маневров, однако это не помогло – «Тойота» на большой скорости вылетела на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с грузовиком.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В результате ДТП пять человек скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще четверо получили различные травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Все погибшие и пострадавшие ехали в легковушке – в салон пятиместной иномарки набилось девять человек. Как выяснилось, компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16-17 лет, остановила попутку, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. В салоне авто уже сидели несколько пассажиров, но молодых людей это не остановило – они уселись на колени друг другу.

Чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор.

Чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МЧС республики, чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор. На месте происшествия работали 8 сотрудников Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона и две единицы техники.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Якутские легкоатлетки вошли в «десятку» лучших участников забегов в Санкт-Петербурге и на Байкале
В Якутии определены сроки охоты на 2019/2020 год
В Якутии на подключение к интернету социально-значимых объектов будет направлено 1,5 млрд рублей
«Девушка на велосипеде» украсила стену жилого дома в Олёкминске
55-летняя якутянка стала жертвой афериста, который представился оператором сотовой связи
В двух посёлках Якутии установлено превышение ПДК по оксиду углерода
«Кухонный боксёр» из Якутии стал фигурантом уголовного дела
Якутские огранщики смогут пройти обучение в Индии
«От -60 до +40 градусов по Цельсию»: В Якутске открылась выставка Ирины Мекумяновой
В Якутии тушат 14 лесных пожаров
Школы Якутска «штурмуют» почти 5 тысяч первоклассников
В Якутске пенсионеры станцуют под баян и прослушают лекцию цифровой грамотности
В Якутск прибыли первые автобусы повышенной комфортности
На трассе "Лена" столкнулись иномарка и «КамаАЗ», пять человек погибли
В Якутске может появиться самый северный в стране велопарк
Следователи проводят проверку двух инцидентов на рудниках Якутии, где погибли рабочие
Умеренные дожди: прогноз погоды в Якутии
В Якутске пьяный мотоциклист вылетел на «встречку» и столкнулся с иномаркой
Жителей Якутска вновь ждут отключения холодной воды
О работе городских школ – в прямом эфире с замглавы Якутска Натальей Степановой
Сегодня в Якутске отметят Международный день молодежи