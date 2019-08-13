На федеральной трассе «Лена» лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и легковушка, погибли 5 человек

На 381 километре федеральной трассы «Лена» столкнулись «КамАЗ» и «Тойота Марк 2», пять человек погибли, еще четверо получили травмы. ДТП произошло рано утром 13 августа в Нерюнгринском районе Якутии.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения. Водитель большегруза рассказал сотрудникам ГИБДД, что издалека заметил иномарку, которая ехала навстречу, виляя из стороны в сторону. Опытный водитель «КамАЗа» остановился во избежание непредвиденных маневров, однако это не помогло – «Тойота» на большой скорости вылетела на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с грузовиком.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В результате ДТП пять человек скончались на месте до приезда скорой помощи. Еще четверо получили различные травмы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель «КамАЗа» не пострадал.

Все погибшие и пострадавшие ехали в легковушке – в салон пятиместной иномарки набилось девять человек. Как выяснилось, компания молодых людей, среди которых находились несовершеннолетние 16-17 лет, остановила попутку, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. В салоне авто уже сидели несколько пассажиров, но молодых людей это не остановило – они уселись на колени друг другу.

Чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор.

Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе МЧС республики, чтобы вызволить людей из искореженной машины, спасателям пришлось применить деблокиратор. На месте происшествия работали 8 сотрудников Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона и две единицы техники.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины происшествия.