2019-08-09T09:44:18+03:00
Звезды

Якутский актёр Пётр Садовников получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Выборге

В конкурсной программе «Выборгский счёт» фильм «Надо мною солнце не садится» занял III место
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Оба актёра вернулись на родину с выборгскими призами.Оба актёра вернулись на родину с выборгскими призами.Фото: ЯСИА
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Актёр Саха театра Пётр Садовников получил специальный приз жюри за лучшую мужскую роль в фильме «Нет бога кроме меня» на фестивале российского кино «Окно в Европу». Фестиваль проходил в Выборге со 2 по 8 августа.

Вместе с Петром Садовниковым в картине снималась артистка Саха театра Зоя Багынанова. Съёмки проходили на родине режиссёра, в Амгинском районе, и в Якутске. Жанр картины — драма.

Стоит отметить, что Садовников Петр Николаевич родился 25 сентября 1976 года в селе Сырдах Усть-Алданского улуса. Окончил в 1996 году колледж культуры и искусства по специальности актёр драмтеатра, в 2007 году Восточно-Сибирскую госакадемию культуры и искусства по специальности актёр драмтеатра и кино. С 1996 года работает в Саха театре. Заслуженный артист Якутии с 2009 года.

Фильм «Нет бога кроме меня» был заявлен в конкурсной программе фестиваля «Игровое кино. Осенние премьеры». Эта картина – вторая полнометражная работа режиссёра Дмитрия Давыдова после драмы «Костёр на ветру». В республиканский прокат фильм выйдет в октябре.

Тем временем, полюбившийся зрителям российских городов и Шанхая фильм «Надо мною солнце не садится» от режиссёра Любови Борисовой занял III место в конкурсной программе «Выборгский счёт» в рамках фестиваля «Окно в Европу».

– Ура! Наши едут с призами из Выборга! Поздравляем нашу съёмочную команду за третье место в конкурсе «Выборгский счёт», а также актёра Саха театра Петра Садовникова за лучшую мужскую роль, – появилось поздравление на официальной странице «Надо мною солнце не садится» в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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