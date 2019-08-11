В Якутии в конкурсе детских костюмов ко Дню Строителя победили Джамшут и Равшан

10 августа в якутском поселке Мохсоголлох прошли праздничные мероприятия, посвящённые предстоящему Дню Строителя. В поселке, что в 100 км от Якутска, располагается одно из самых крупных производственных предприятий республики – завод «Якутцемент», который работает с 1970 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/725330" frameborder="0"></iframe> Мини-Джамшут и Равшан - победители конкурса костюмов ко Дню строителя в поселке Мохсоголлох в Якутии..Братья Гоша и Данил Ударины в образах знаменитых гастарбайтеров стали победителями конкурса.

Среди самых маленьких участников праздника провели конкурс на лучший костюм. Самыми яркими его участниками стали братья Гоша и Данил Ударины в образах знаменитых гастарбайтеров Джамшута и Равшана. Яркие оранжевые костюмы, лохматый парик, сросшиеся брови и практически портретное сходство сделали ребятишек настоящими звездами праздника. Их выступление произвело фурор, а жюри единодушно признало мальчишек победителями конкурса.

Многодетная семья Удариных – неизменный участник всех мероприятий в поселке.Фото: Социальные сети

Многодетная семья Удариных – неизменный участник всех мероприятий в поселке. С легкой руки своей мамы Кюннэй двухлетний Данил стал звездой конкурса ко Дню защиты детей в образе гения русской словесности, по всей форме поучаствовал в акции «Бессмертный полк» и восседал на печи как заправский Емеля на Проводах зимы.

Фото очаровательных мальчишек быстро разлетелось по соцсетям.Фото: Социальные сети

Фото очаровательных мальчишек быстро разлетелось по соцсетям. Пользователи остались в восторге от костюмов и оценили чувство юмора родителей.