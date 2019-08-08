Трещины на стенах и протекающая крыша: инклюзивная школа №35 к началу учебного года не готова

Рабочая группа администрации Якутска во главе с Сарданой Авксентьевой проверила готовность новых социальных объектов, построенных в рамках государственно-частного партнерства, к началу нового учебного года.

Сотрудники мэрии посетили детский сад «Цветик-семицветик», а также школы №6, 35 и «Айыы кыhата».

В новом здании школы №6, рассчитанной на 500 мест, идет сборка мебели. Работы будут закончены в течение десяти дней. В национальной школе «Айыы кыhата» на 550 мест основные работы проведены, осталось запустить водоочистку и расставить мебель. В детском саду «Цветик-семицветик» нарушения не обнаружены.

Больше всего нареканий было выявлено в рамках проверки инклюзивной школы №35. Во время осмотра здания, рассчитанного на обучение 275 детей, обнаружены строительные недоделки и брак. В некоторых местах видны следы протекания талых и дождевых вод, зафиксированы трещины на стенах. Подрядчик «Кинг-95» обязался довести здание до ума к 20 августа.

– Наша главная цель – безопасность детей. Поэтому, так или иначе, все вопросы будут решаться в рабочем порядке. Через 10 дней проведём повторную проверку, – резюмировала Сардана Авксентьева.

9 августа глава Якутска проведет совещание со всеми руководителями новых образовательных учреждений.