2019-08-08T06:16:11+03:00
Недвижимость

Трещины на стенах и протекающая крыша: инклюзивная школа №35 к началу учебного года не готова

Недоработки выявлены в ходе объезда соцобъектов, построенных в рамках государственно-частного партнерства
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В только что построенной школе для детей с ограниченными возможностями выявили следы от протекания талых вод и трещины на стенах.В только что построенной школе для детей с ограниченными возможностями выявили следы от протекания талых вод и трещины на стенах.
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Рабочая группа администрации Якутска во главе с Сарданой Авксентьевой проверила готовность новых социальных объектов, построенных в рамках государственно-частного партнерства, к началу нового учебного года.

Сотрудники мэрии посетили детский сад «Цветик-семицветик», а также школы №6, 35 и «Айыы кыhата».

В новом здании школы №6, рассчитанной на 500 мест, идет сборка мебели. Работы будут закончены в течение десяти дней. В национальной школе «Айыы кыhата» на 550 мест основные работы проведены, осталось запустить водоочистку и расставить мебель. В детском саду «Цветик-семицветик» нарушения не обнаружены.

Больше всего нареканий было выявлено в рамках проверки инклюзивной школы №35. Во время осмотра здания, рассчитанного на обучение 275 детей, обнаружены строительные недоделки и брак. В некоторых местах видны следы протекания талых и дождевых вод, зафиксированы трещины на стенах. Подрядчик «Кинг-95» обязался довести здание до ума к 20 августа.

– Наша главная цель – безопасность детей. Поэтому, так или иначе, все вопросы будут решаться в рабочем порядке. Через 10 дней проведём повторную проверку, – резюмировала Сардана Авксентьева.

9 августа глава Якутска проведет совещание со всеми руководителями новых образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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