В Якутии тушат 17 лесных пожаров

По данным на 3 августа на территории Якутии действуют 118 природных пожаров на общей площади 1 216 064 га, из них: тушат 17 природных пожаров. Крупных пожаров нет. В зоне контроля действует 101 термоточка. За сутки количество пожаров уменьшилось на 5 очагов, возник 1 и ликвидировано 6 шесть природных пожаров. На особом контроле Главного управления находится лесопожарная обстановка на территории Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтраского районов, где зарегистрировано наибольшее количество природных пожаров, а именно 90 очагов, на общей площади 780 650 га. Для недопущения угрозы распространения огня от природных пожаров на населенные пункты создана группировка из 3 воздушных судов МЧС России. На территории региона работают 80 спасателей аэромобильной группировки главуправления МЧС России по Камчатскому краю. Самолет Бе-200 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России за сутки произвел 18 сбросов и слил 92 тонны воды. Вертолеты МИ-8 с водослиным устройством Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России находятся в Якутске и посёлке Батагай в готовности. Авиацией МЧС России совершено 224 сбросов и слито 775 тонн воды. На тушение лесных пожаров привлекалось 851 человек и 90 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 1 единица техники. В город Мирный запланировано прибытие воздушного судна Ил-76 МЧС России из города Чита, для дальнейшей работы на территории региона. В целях профилактики недопущения природных пожаров за сутки отработало 68 групп всех видов, задействовано более 100 человек. По результатам работы патрульно-контрольных групп, составлено 5 протоколов об административном правонарушении. Вынесено 5 постановлений о назначении административного наказания. За 2 августа по данным Владивостокского филиала НЦУКС в зону задымления попадало 68 населенных пункта в 13 муниципальных районах. Небольшая дымка наблюдалось в 38 населенных пунктах 8-ми районов: Верхоянский (Осохтох, Черюмче, Верхоянск, Боронук, Эсэ-Хая, Батагай); Жиганский (Жиганск, Бахынай, Бестях); Верхневилюйский (Ботулу, Кетердех, Далыр); Нюрбинский район (Едей, Чаппанда, Энгольжа, Нюрба, Антоновка, Хаты); Сунтарский район (Хордогой, Тойбохой, Крестях, Толон, Усун-Кюель); Мирнинский район (Алмазный, Арылах); Ленский район (Витим, Пеледуй, Нюя, Мурья, Беченча); Олекминский район (Бясь-Кюель, Дабан, Улахан-Мунгху, Абага, Кяччи, Нерюктяинск 2-й, Солянка, Токо). В связи с прогнозируемыми осадками в западной и центральной части Якутии обстановка частично стабилизируется. На остальной территории существует вероятность задымления в 22 населенных пунктов в четырёх муниципальных районах. Все необходимые мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам нет.