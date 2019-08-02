2019-08-02T08:03:47+03:00
Общество

В Якутии началась акция здоровья #ЗдравОсмотр

Первым осмотр прошел председатель правительства Якутии Владимир Солодов
Ольга Донская
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Это первая акция в Якутии, посвященная диспансеризации.Это первая акция в Якутии, посвященная диспансеризации.Фото: ЯСИА
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С 1 по 15 августа во всех городах и районах Якутии началась акция здоровья #ЗдравОсмотр. Медицинские работники в передвижных медпунктах будут бесплатно проводить профилактический медосмотр каждому желающему.

1 августа первым осмотр прошел председатель правительства респулики Владимир Солодов.

- Наше здоровье в наших руках. От того насколько рано мы диагностируем проблему, зависит то, насколько эффективно будет лечение. Важно бережно и ответственно относился к своему здоровью, поэтому призываю всех принять участие в акции и пройти медобследование», — сказал Председатель Правительства республики Владимир Солодов.

В Якутске передвижные медицинские пункты находятся на площадях – Комсомольская, Ленина, Орджоникидзе и Победы, а также в торговых центрах «Айгуль», «Проспект», «Туймаада» и «Оптимистпроф». В будни мобильные медицинские пункты работают с 14 до 20 часов, в выходные — с 12 часов до 18. Для вылетающих, встречающих, провожающих развернут пункт в аэропорту города Якутска.

Акция #ЗдравОсмотр первая массовая акция в Якутии, посвященная диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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