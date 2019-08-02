Легенда Второй мировой своими руками: сварщик из Якутии собирает из маталлолома танк Т-34 в натуральную величину

К 75-летию Великой Победы сварщик, рационализатор, коллекционер и мастер на все руки Захар Павлов готовит подарок родному селу Бердигестях – макет знаменитого танка Т-34 в натуральную величину.

«Иван-Виллис» 1943 года - украшение выставок и парадов.Фото: Из личного архива героя публикации

Жемчужина коллекции - «Иван-Виллис» 1943 года

Захар Егорович всю жизнь проработал сварщиком в местном совхозе. Это первая и единственная запись в его трудовой книжке. Заниматься любимым делом не бросил, даже когда пришла пора уйти на пенсию. Когда в конце 80-х начался распад Союза и дороги республики заполонили «иномарки», пенсионер начал собирать по всей Якутии советские автомобили.

– Было грустно наблюдать за тем, как достижения советского автопрома вдруг стали никому не нужны. Я собирал машины со свалок, выкупал их у хозяев, у которых они стояли без дела. Ещё я с детства тяготел к технике, поэтому с удовольствием занялся их реконструкцией. Большинство проела ржавчина, так что на полное восстановление порой уходило много времени. Редкие запчасти заказываю из Санкт-Петербурга. Сейчас в коллекции 15 рабочих автомашин и 5 мотоциклов, привезённые из Амгинского, Горного, Усть-Алданского районов и Якутска, - говорит мастер.

Раритетные авто от Павлова – частые гости различных выставок и парадов, которые проходят в республике. Якутии. Самый старинный экземпляр в коллекции – «Иван-Виллис» (ГАЗ-67) 1943 года выпуска.

Таким образом макет танка Т-34 выглядит сейчас.Фото: Из личного архива героя публикации

«Гусеницы получились как настоящие»

Сейчас в Бердигестяхе обустраивают старую площадь Победы, которую и украсит макет самого массового советского танка времен Второй мировой. Для будущего экспоната уже подобрали постамент.

Идею для столь масштабного подарка пенсионеру подал глава села Бердигестях Марк Парфёнов. Он же взял на себя ответственность за поставку металла и других материалов для будущего Т-34.

По словам мастера, поначалу он даже представить себе не мог, как воссоздать боевую технику времен Великой Отечественной. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Дело пошло быстрее, когда к масштабному проекту Захара Егоровича подключился его сын Георгий. Чтобы изучить образец танка Т-34, Павловы съездили в Якутск, много полезной информации для чертежей нашли в интернете.

– На заброшенной базе геологов мы нашли танкетку послевоенного образца и пустили её на запчасти для нашего Т-34. Хорошо подошли колёса. Сварка гусениц, можно сказать, завершена. Они получились как настоящие, что ещё больше мотивирует. Сейчас занимаемся верхней частью танка – свариваем люк, а это самая кропотливая часть работы. В общей сложности на материалы ушло порядка 400 тысяч рублей, которые выделила администрация наслега. Планируем закончить к концу лета, чтобы весной танк водрузили на постамент, – рассказал Захар Павлов.

Автомобили и мотоциклы Захара Егоровича стоят под открытым небом в его небольшой усадьбе, герой мечтает открыть музей, чтобы сберечь предметы старины для следующих поколений.Фото: Из личного архива героя публикации

Мечта дедушки Захара

Сейчас коллекция Захара Егоровича размещается во дворе его дома, под открытым небом. В планах – открыть музей ретро-автомобилей и мотоциклов советского периода. Они очень интересны людям, но сегодня у мастера нет возможности водить экскурсии у себя во дворе.

Пенсионер уже присмотрел свободный участок рядом со своим домом, и просит администрацию села выделить землю под музей. Первым делом там надо будет построить навес или сарай, чтобы уберечь раритетные авто от непогоды. Так осуществится мечта дедушки Захара – сохранить советские автомобили для следующих поколений.