Якутский иван-чай попробуют жители страны восходящего солнца. Зампредседателя правительства Якутии Кирилл Бычков провёл встречу с главой корпорации чая Japan Greentea Дайтаро Китадзимой по вопросам делового сотрудничества.

Зампред отметил, что всю необходимую консультационную поддержку в прохождении юридических процедур компаниям окажет агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики.

– Нельзя не отметить, что якутский климат создает уникальные условия для местных растений. Я познакомился со всеми процессами изготовления иван-чая. Приглашённый доктор биологических наук подтвердил большое количество витамина С, наличие антиоксидантов и отсутствие кофеина в составе растения. Для нас очень важно научное подтверждение, так как для реализации в Японии требуется собственное исследование на наличие пестицидов и других химических средств. Но я уверен, что результаты будут отрицательными, и мы сможем скорее приступить к юридическим вопросам, – прокомментировал Дайтаро Китадзима.

– Нам, местным товаропроизводителям, важно знать, что за нами есть государственные структуры. Мы часто общаемся с производителями иван-чая из других регионов, они завидуют, что у нас такая поддержка. Мы чувствуем большой интерес со стороны японских и китайских партнеров. Это все благодаря той слаженной работе, которую мы проводим вместе с руководством республики, – рассказала Нюргуяна Заморщикова, руководитель компании «Саха чай».

Напомним, договоренность об экспорте якутского иван-чая была достигнута компанией «Саха Чай» по результатам делового визита Айсена Николаева в Японию в декабре прошлого года.