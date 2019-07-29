В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 пограничной службы ФСБ России

Вертолет Ми-26 Пограничной службы ФСБ России совершил аварийную посадку недалеко от Якутска. Воздушное судно экстренно село вскоре после взлета на правом берегу реки Лена, примерно напротив поселка Жатай.

В результате столкновения с землёй вертолет завалился на бок и лишился хвостовой части. На борту находились пять человек, никто не пострадал.

- Сработал один из датчиков, и вертолету пришлось сесть. Посадка прошла по регламенту, — сказал News.Ykt.Ru источник.

По факту авиационного происшествия проводится проверка. Подробности произошедшего выясняются.

Ми-26 — советский и российский тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Серийно производится на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России».