2019-07-29T16:03:45+03:00
Происшествия

В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 пограничной службы ФСБ России

На борту воздушного судна находились пять человек, никто из них не пострадал
Нинель ГУСЕВА
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По факту авиационного происшествия проводится проверка. Фото: Е. Ушаков, @spotting_ykt.По факту авиационного происшествия проводится проверка. Фото: Е. Ушаков, @spotting_ykt.
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Вертолет Ми-26 Пограничной службы ФСБ России совершил аварийную посадку недалеко от Якутска. Воздушное судно экстренно село вскоре после взлета на правом берегу реки Лена, примерно напротив поселка Жатай.

В результате столкновения с землёй вертолет завалился на бок и лишился хвостовой части. На борту находились пять человек, никто не пострадал.

- Сработал один из датчиков, и вертолету пришлось сесть. Посадка прошла по регламенту, — сказал News.Ykt.Ru источник.

По факту авиационного происшествия проводится проверка. Подробности произошедшего выясняются.

Ми-26 — советский и российский тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Серийно производится на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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