2019-07-28T16:26:24+03:00
Общество

В Якутске открылся самый долгожданный ресторан

Чтобы первыми попробовать фирменную жареную курочку от KFC, горожане простояли в очереди почти 4 часа
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Очередь за острыми крылышками KFC.Очередь за острыми крылышками KFC.Фото: Социальные сети
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28 июля в Якутске состоялось долгожданное открытие самого северного филиала сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken.

Двумя днями ранее на официальных страницах KFC в соцсетях появились сообщения об открытии ресторана, но время начала мероприятия там указано не было. Поэтому очередь из желающих первыми попробовать фирменную жареную курочку выстроилась еще с десяти утра. Однако отведать ее ценителям фастфуда удалось лишь спустя почти 4 часа ожидания.

На открытие KFC в социальных сетях отреагировали по разному. Многие пользователи негодуют: «Какая дикость! Выстаивать очередь... и за чем – за фастфудом!!! Очнитесь, люди!!! Кушайте натуральное мясо жеребятины, то, что испокон веков было для вас близким и полезным». «Доставки нет, очередь дикая, но нет ничего вкуснее, чем свежая курочка от KFC», - написала пользователь под ником yola_bro в Instagram.

Впервые об открытии ресторана KFC в Якутске заговорили в 2016 году. С тех пор дата открытия несколько раз сдвигалась по неизвестным причинам.

За это время здание самого крупного торгово выставочного центра Якутии – «Сахаэкспоцентра», в котором располагается ресторан, успело много чего пережить. В мае 2018 года его закрыли из-за нарушений пожарной безопасности, которые были выявлены во время прокурорской проверки – входные двери в здание опечатали судебные приставы-исполнители. Однако через несколько дней владелец здания, первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров оспорил это решение в судебном порядке.

В октябре 2018 года в одном из магазинов на третьем этаже «Сахаэкспоцентра» вспыхнул крупный пожар. Огонь, который полыхал на площади 70 квадратных метров, в течение полутора часов тушили более пятидесяти пожарных. Из здания ТЦ эвакуировали 120 человек, никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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