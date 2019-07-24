Владимир Солодов: «Хочу сделать жизнь якутян лучше!»

23 июля премьер-министр Якутии Владимир Солодов впервые провел прямой эфир в социальной сети Instagram.

Основной целью своей работы глава правительства считает улучшение условий жизни якутян.

– Ни в одном другом регионе России не выделяется столько средств на лекарства и медоборудование – это сотни миллионов рублей. Однако программа здравоохранения республики до конца не сбалансирована. Финансирование распределяется неоднородно – большая часть суммы уходит на помощь пациентам с новообразованиями. В этом году мы получили 6 миллиардов рублей из федерального бюджета, более пяти миллиардов выделено на строительство кардиоцентра, – прокомментировал Владимир Солодов ситуацию в сфере здравоохранения.

Премьер подчеркнул, что все образовательные и культурные учреждения республики должны быть оснащены быстрым интернетом. В местах, где прокладка волоконно-оптической связи невозможна, интернет будет спутниковым.

Сокращение числа классов в школах Якутии неизбежно, потому что в небольших сёлах с 9 по 11 классы учится очень мало детей, что снижает качество образования. Однако, подчеркнул Солодов, ни одна малокомплектная школа не будет закрыта: для удобства управления учреждения школьного и дошкольного образования будут объединены в одно юрлицо.

Также председатель правительства подчеркнул, что немало плодов республике принесёт развитие киберспорта. Он научит молодёжь работать в команде и принимать быстрые решения, а главное – в киберспорте смогут реализовать себя и люди с ограниченными возможностями.

Прямой эфир Владимира Солодова посмотрели около двухсот пользователей Instagram.Фото: Скриншот сайта

В ходе часового общения помимо проблем государственной важности якутяне спрашивали Владимира Солодова о личном: «Сколько раз подтягиваетесь?», «Как относитесь к якутским унтам?» и «Сколько вам лет?».

Выяснилось, что завтра, 25 июля, председателю правительства республики исполнится 37 лет. На вопрос о количестве подтягиваний в день премьер ответить затруднился, но отметил, что каждый день пробегает 12 км. А в любви к якутской меховой обуви он публично признавался и ранее.

Прямой эфир председателя правительства посмотрели около двухсот пользователей Instagram. Якутяне поблагодарили Владимира Солодова за приветствие на якутском языке в начале встречи и продуктивный онлайн-диалог, хотя ответить на все заданные вопросы за час не получилось.

Подобные эфиры председатель правительства республики пообещал сделать регулярными.