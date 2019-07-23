Июль – самый разгар якутского лета. Эта прекрасная пора – отправная точка «паломничества» за земляникой.

Приятный сладкий вкус этой ягоды и довольно непростой процесс сбора делают варенье из нее желанным и дорогим подарком.

Секреты речного спиннинга подрастающим деткам.Фото: Социальные сети

Сусанна Винокурова поделилась фотографией семейной рыболовецкой вылазки на катере.

Еху-у, мотор домчит куда угодно с ветерком!Фото: Социальные сети

Скоростной прокат на катере также по душе певцу Кэскилу Баишеву. Певец передаёт пламенный привет своим подписчикам с Момского района Якутии.

Рыбка на углях - самый вкусный походный ужин.Фото: Социальные сети

Ого, каких крупных щук и окуней поймал опытный рыбак Сергей Кононов!

Я на солнышко гляжу...Фото: Социальные сети

Певица Ника посетила Булгунньахтах – местный кусочек Африки. Поговаривают, что Верхневилюйский загар ничем не отличается от средиземноморского.

Мужчина должен построить дом, родить сына и... посадить дерево!Фото: Социальные сети

- У нас в деревне хорошо, накупались со своими. Посадили деревья, надеюсь, вырастет тальник речной. Провели время с пользой, – подписал фотографию боец UFS Григорий Попов.

Привал на сеновале.Фото: Социальные сети

Александр Бурнашёв, Сахаайа и их дети часто проводят время на свежем воздухе в Мегино-Кангаласском районе. Поход за ягодами, уход за домашними животными, помощь на сенокосе – всё это в порядке вещей в семье примадонны якутской эстрады.

После активных работ можно и сесть пообедать.Фото: Социальные сети

Самые азартные ягодники гребут землянику вёдрами, чтобы запастись витаминами на год вперед. Так получилось у пользователья Instagram n_l_v.

Плескаться в воде - любят абсолютно все!Фото: Социальные сети

Хомусист-виртуоз Айсен Аммосов купается в лучах солнца с самыми близкими людьми.

Амга - жемчужина Якутии.Фото: Социальные сети

Уставшие, но счастливые Лилия Хобуева и Алёна Бурцева позируют на камеру с дарами леса.

Сбор земляники от первого лица.Фото: Социальные сети

Антонина Кириллина преодолела долгий путь с Нюрбы до села Чакыр Амгинского района, чтобы всласть отдохнуть на малой родине.

Стильные купальники для модного лета 2019.Фото: Социальные сети

Певица и бизнес-леди Варя Максима и её сотрудницы произвели фурор на пляже реки Лены.