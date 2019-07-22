Мэр Якутска предложила обеспечить бесплатным проездом в общественном транспорте школьников из многодетных семей

В Якутске рассматривают вопрос введения бесплатного проезда в городских автобусах для школьников из многодетных семей с 5 по 11 классы. В окружной администрации подготовили предварительные расчеты – на эти цели потребуется 34 млн рублей в год.

По статистике, в школах столицы республики учатся 44 тысячи детей. В настоящее время правом бесплатного проезда в общественном транспорте обладают 19 600 человек – ученики 1-4 классов. Это обходится городскому бюджету в 148 млн рублей в год – из расчета 360 поездок за учебный год

Чтобы дать возможность всем школьникам Якутска бесплатно ездить по городу на общественном транспорте, потребуется 333 млн рублей в год.

– На сегодня эта сумма для городского бюджета неподъемная. Думаю, для начала необходимо рассмотреть вопрос о бесплатном проезде для средних и старших школьников из многодетных семей, - заявила глава Якутска Сардана Авксентьева на традиционной понедельничной планерке в окружной администрации.

Глава города поручила финансово-экономическому блоку после завершения набора в школы на 2019-2020 учебный год сделать повторные расчёты, сравнив фактическое количество поездок школьников с плановым.

Сегодня в школах столицы республики с 5 по 11 классы учатся более 4,5 тысяч детей из многодетных семей. Чтобы обеспечить им бесплатный проезд, потребуется порядка 34 млн рублей в год.