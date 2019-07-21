2019-07-21T05:03:23+03:00
Туризм

Соблюдение сроков реконструкции ВПП аэропорта «Якутск» будет контролировать Минтранс РФ

Основной этап III очереди работ должен начаться в 2020 году
Нинель ГУСЕВА
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Длина полосы во время реконструкции сократится до 1648 метров.Длина полосы во время реконструкции сократится до 1648 метров.Фото: ЯСИА
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Соблюдение сроков реконструкции взлетно-посадочной полосы №2 аэропорта «Якутск» будет взята под личный контроль Министерства транспорта РФ. Соответствующее поручение дал зампред Правительства РФ Максим Акимов.

Основной этап III очереди реконструкции ВПП-2 аэропорта «Якутск» должен начаться в 2020 году. Длина полосы во время реконструкции сократится до 1648 метров. Для снятия ограничений по приему самолетов в воздушной гавани будет построен временный пандус.

В рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года в республике будут реконструированы 16 аэропортов, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Воздушная гавань Зырянки в план не попала из-за отсутствия проектно-сметной документации. Однако каждый год там происходит размывание боковой полосы безопасности до 10 метров. В прошлом году аэропорт не принимал самолеты более 40 дней.

- Транспортная доступность там сложная, и если такая тенденция сохранится на протяжении 5-6 лет, аэропорт надо будет закрывать. Летать смогут только вертолеты. Просим посодействовать нам во включении аэропорта «Зырянка» в план модернизации до 2024 года, – отметил директор ФКП «Аэропорты Севера» Вадим Волков.

Максим Акимов заверил, что поручение о включении с 2020 года мероприятий по проектированию и строительству аэропорта «Зырянка» в комплексный план будет составлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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