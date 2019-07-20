Фото Нюргуяны Стручковой «Сёстры» опубликовали в Vogue Italia. Якутянка признаётся, что это был её первый прорыв в высокую моду.

«КП в Якутии» знакомит читателей с молодым талантливым фотографом.

Кто такая Мира Саффар?

- Моё настоящее имя Нюргуяна Стручкова, но мне с детства очень нравится имя Мира. Я даже подумывала о том, как бы сменить имя в паспорте. Но так как имя Нюргуяна всё-таки дали родители, Миру я взяла как псевдоним. А Саффар, мне кажется, очень подходит для последнего штриха.

Псевдоним Мира Саффар Нюргуяна придумала себе сама.Фото: Из личного архива героя публикации

Я получила высшее образование в Дальневосточном федеральном университете по специальности «Пожарная безопасность». Но на третьем курсе поняла, что это не моё, потому что началась практика. Не описать словами все ужасы профессии – погорельцы просят о помощи в одних тапочках, потеряв в огне всю семью. Это эмоционально тяжело. У меня очень мягкое сердце, поэтому пропускать через себя каждую потерю было невыносимо.

У меня был цветочный бизнес «Pulsatilla». Затем мы объединились с подругой и стали называться «Pulsatilla Bonbon». Два месяца назад я продала свою долю.

Замажьте мой сто пятидесятый подбородок!

- Я фотографировала всегда, родители тоже фотографируют. В нашей семье всегда был фотоаппарат, поэтому я не могла не полюбить фотографию! Раньше я даже снимала за деньги, не имея крутой аппаратуры. А заняться этим профессионально решила всего два месяца назад. Сейчас всё серьёзно – оттачиваю навыки и 23 июля переезжаю в Калининград учиться у мастера своего дела Татьяны Щелковой. Почему именно у неё? Мне нравится, как она работает.

Многие люди выглядят совершенно иначе на фотографиях.Фото: Социальные сети

Если внимательно приглядеться к воговским снимкам, то замечаешь мелкий пушок на лицах моделей. Никто в Якутске так не обрабатывает, хотя у нас есть талантливые фотографы. Они «замыливают» всё: волосинки, прыщи, поры. А я хочу, чтобы люди на снимках выглядели живыми, естественными.

У меня все подруги и родственницы очень красивые, поэтому найти моделей не составляет труда. Просто нужно приодеть их и накрасить. Совсем обычный человек может выглядеть совершенно иначе на фотографиях.

Я хочу фотографировать именно взрослых людей, преимущественно девушек. Потому что с ними обмениваешься какой-то особенной энергией. У есть опыт фотографирования детей и даже целых семей. Но это было не так классно – дети капризничают, домочадцы ругаются. Сложно с ними работать.

Хочу, чтобы люди на снимках выглядели живыми, естественными.Фото: Социальные сети

В целом я легко нахожу общий язык с клиентами. Фотографу важно уметь рассмешить человека, тогда он раскрепостится и не будет бояться не получиться на снимке. А в конце фотосессии не будет просить показать, что получилось, просто скажет что-то вроде: «Замажьте, если будет видно, мой сто пятидесятый подбородок!»

Как родились «Сёстры»

- Я листала на досуге ленту Инстаграм, где всплыла реклама Reserved c очень красивой девушкой с заколкой. Захотелось сфотографировать кого-то из своих подруг в таком стиле, но на предложение попозировать откликнулись порядка десяти человек.

Говорят же, что все азиаты на одно лицо. «Сёстры» они не потому, что похожи внешне. Этой фотографией я хотела показать единство женского начала, проще говоря, женское сестринство. Несмотря на то, что мы все такие разные, у нас всё равно найдутся точки соприкосновения.

"Хочу фотографировать девушек - с ними обмениваешься какой-то особенной энергией".Фото: Из личного архива героя публикации

Изначально я хотела фотосет на 202 микрорайоне, но сестрёнка (одна из моделей) убедила меня перенести съемку. Так что работали мы на Хатасском пляже под прицелом десятков глаз.

На фотографии на самом деле не сёстры (смеётся). В жизни у девушек трудно уловить общие черты, но из-за образа многие поверили, что это действительно так.

"Смотри, написали, твой муж туркмен!"

- Если честно, я не хотела читать комментарии в интернете. Но этого избежать не удалось: увидели все родственники, знакомые и друзья. Каждую секунду приходили сообщения, да так, что телефон четыре раза разрядился: «Смотри, написали, что они похожи на коров! Что по фамилии твой муж туркмен!» (смеётся). Меня негативные комментарии забавляют, а вот родители восприняли их близко к сердцу. Неожиданно положительных отзывов оказалось гораздо больше: поначалу я даже удивилась, куда делись хейтеры, но они не заставили себя долго ждать.

Фото Миры разместили на сайте журнала.Фото: Социальные сети

В комментариях спрашивали, почему модели такие отрешённые и местами похожи на трупы (смеётся). Но я добивалась именно такого выражения лиц – это было нужно для визуальной картинки, потому что, когда они улыбаются, появляются скулы и исчезают глаза.

На волне успеха этой съемки посыпались рекламные заказы. Но я взяла всего два, которые были мне интересны, чем очень расстроила остальных. От бартера на суши и пиццу отказалась, хотя в юности занималась этим. А сейчас мне 25 лет, и такое сотрудничество – уже не тот уровень.

О планах

- «Vogue» - мой любимый журнал. Я знала, что их сайт можно отправить фотографии, но думала, что пробьюсь туда когда-нибудь, когда «прокачаюсь». А тут работу одобрили с первого раза. Для меня это был шок! Я поклонница высокой моды, было бы классно работать в fashion-индустрии, снимать для журналов. Этим я хочу заниматься по жизни.

В нашей семье всегда был фотоаппарат.Фото: Социальные сети

У меня много идей, но до их реализации не вижу смысла об этом говорить. Что-то может поменяться или пойти не так. Говорить сейчас одно, а потом делать другое – я не считаю это правильным. Так что ждите новых работ!