Как я провел лето: куда отправиться в республике, если Булуус и Ленские столбы уже не впечатляют

Лето – пора отпусков. В жарких странах за хороший отдых и расслабление отвечают море, солнце и пляж. Но если море этим летом вам не «светит», отдыхайте в жаркой Якутии! Выйдет дешевле, а впечатлений можете получить даже больше.

Наша республика – рай для путешественников. Здесь есть маршруты на любой вкус. О том, куда и зачем стоит отправиться, мы поговорили с гуру туризма Михаилом Местниковым.

Михаил уверен – чтобы объехать всю Якутию, одной жизни не хватит. Слишком уж много у нас красивых и живописных мест. Многое зависит от ваших целей, количества свободного времени, финансовых возможностей и уровня физической подготовки.

Отдых на Амге отлично подойдет для семей с детьми.Фото: Из личного архива героя публикации

Мы попросили Михаила Местникова подобрать различные варианты путешествий для разных групп людей.

Для семейного отдыха идеально подойдет Амга. Отдых в этом сказочном месте можно организовать самостоятельно или остановиться в одной из турбаз в райцентре.

Для массового туризма подойдут сплав по реке Синяя, колымская дорога и поездка к якутским барханам – Тукуланам.

На Тукуланах можно и красивые фото сделать, и на сноуборде покататься.Фото: Из личного архива героя публикации

Множество туристических агентств в Якутии предлагают самые разнообразные маршруты по реке Синяя. Какой выбрать – зависит от ваших целей. Можно сплавиться по реке на байдарках или катамаранах. Молодым и активным подойдет тур с возможностью заглянуть еще и на Ленские столбы. Что бы вы не выбрали – река Синяя поразит вас. Идеальное время для сплава – середина июля или начало августа.

Синяя поразит даже бывалого туриста.Фото: Из личного архива героя публикации

Тукуланы – одно из самых необыкновенных мест в Якутии. Пустыня, расположенная по среди сибирской тайги, поражает своими масштабами. Экстремалы умудряются даже кататься с песчаных дюн на сноуборде.

Место будет интересно людям любого возраста. Сделать красивую фотографию для Инстаграм, отдохнуть душой и телом можно, купив предварительно тур или организовав поездку самостоятельно.

Как написал популярный путешественник-фотограф Сергей Доля, Колымская дорога – самая красивая дорога в мире. Она соединяет Якутию и Магаданскую область, обеспечивает выход на побережье Тихого океана.

Эта дорога имеет богатую историю и даже успела «засветиться» в нескольких фильмах и одноименной песне. Такое путешествие подойдет любителям дальних поездок, спокойного и размеренного отдыха.

Затерянный мир Индигирки - это ледники, 100-метровые водопады, наледные поля и изумрудные озера.Фото: Из личного архива героя публикации

Для активных, спортивных и экстремальных подойдут поход в затерянный мир Индигирки (порожный хребет горной системы Черского), посещение Буордахского массива горной системы Черского и хребта Сунтар Хаята.

Если решитесь познакомиться с затерянным миром Индигирки, вас ждут ледники, 100-метровые водопады, наледные поля и изумрудные озера. Путешествие требует сил, выносливости и немалого опыта. Зато, по словам Михаила, каждый раз на этом маршруте ты открываешь что-то новое для себя.

Лучше гор могут быть только горы.Фото: Из личного архива героя публикации

Хребет Сунтар Хаята удивит путешественника ледниками, водопадами и наледями. Здесь расположены вершины Муус Хайя и Палатка.

В состав Буордахского массива горной системы Черского входит самая высокая точка Якутии – гора Победа высотой 3003 метра. Летом там прохладно, поэтому гора считается относительно сложной для восхождения, необходимо специальное снаряжение и опыт.