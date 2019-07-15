2019-07-15T09:38:27+03:00
Происшествия

Микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб в Якутии, три человека погибли

Еще пятеро пострадавших попали в больницу с различными травмами
Нинель ГУСЕВА
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В салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров и водитель.В салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров и водитель.
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Микроавтобус «Toyota Hiace» и грузовой автомобиль «Mitsubishi Canter» столкнулись лоб в лоб на 140-м километре федеральной трассы «Вилюй». ДТП произошло утром 15 июля в Горном районе Якутии.

Грузовик перевозил легковой автомобиль, а в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров и водитель. Лобовое столкновение было такой силы, что все три машины загорелись.

В числе погибших - водитель грузовика. Фото: ЯСИА

В числе погибших - водитель грузовика.Фото: ЯСИА

На месте происшествия работали четверо спасателей отряда №16 государственной противопожарной службы и одна единица техники. Как сообщили «КП в Якутии» в республиканском управлении МЧС, в результате ДТП три человека погибли, еще пятеро с травмами различной степени тяжести доставлены в Горную центральную районную больницу.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который выехал на "встречку". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД республики, погибли водитель грузового автомобиля и два пассажира микроавтобуса. Детей среди погибших и пострадавших нет.

Микроавтобус перевозил 11 пассажиров. Фото: ЯСИА

Микроавтобус перевозил 11 пассажиров.Фото: ЯСИА

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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