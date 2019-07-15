2019-07-15T07:45:46+03:00
Общество

В Якутске отстояли прерывистую разметку на трех крупных улицах

Решение еще по 10 улицам комиссия примет в ближайшее время
Нинель ГУСЕВА
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В Якутске имеется 12 мест концентрации ДТП при въезде и выезде на дороги с прилегающих территорий.В Якутске имеется 12 мест концентрации ДТП при въезде и выезде на дороги с прилегающих территорий.Фото: ЯСИА
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15 июля на традиционной планерке в мэрии, которая сегодня впервые транслировалась в прямом эфире на Youtube-канале "Якутск-ТВ", обсудили вопрос нанесения двойной сплошной разметки на улицах Якутска.

В конце июня глава города Сардана Авксентьева поручила по жалобам горожан и на участках, где размещены социальные объекты, рассмотреть возможность нанесения прерывистой разметки, разрешающей поворот налево.

Предложения города были рассмотрены на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения. Принято решение о нанесении прерывистой разметки на нескольких участках улиц Дзержинского, Лермонтова и Петровского. Решение еще по 10 улицам комиссия примет в ближайшее время. Основным критерием для принятия решения об изменении двойной разметки на прерывистую будет уровень аварийности.

Ранее возмущения горожан прокомментировал глава республики Айсен Николаев в телепрограмме «Прямой разговор». По мнению главы республики, число двойных сплошных, препятствующих въездам на дорогу с левой стороны, избыточно.

- Я думаю, здесь надо находить более разумный подход, чем всё зарисовывать двойными сплошными. Потом люди все равно ездят, как ездили раньше, получают штрафы и создают аварийные ситуации, — отметил глава Якутии.

По требованиям федерального закона, с прошлого года двойную сплошную разметку наносят на все дороги, имеющие четыре и более полосы. Разметка должна предотвратить аварии, происходящие при въезде и выезде на дороги с прилегающих территорий, когда автомобиль пересекает две и более полосы. В Якутске имеется 12 мест концентрации таких ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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