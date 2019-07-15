Парящие зонты и самый северный дом вверх дном: новые открытия в городском парке Якутска

14 июля в городском парке культуры и отдыха Якутска прошла презентация новинок – инсталляции «Парящие зонты» и уникального интерактивного аттракциона «Дом вверх дном».

«Дом вверх дном» – это удивительное место, где абсолютно всё перевернуто вверх ногами. Популярность такие аттракционы приобрели в 2006 году, когда подобный дом появился в Польше. Сегодня такие аттракционы есть в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, Омске и Москве. Теперь возможность посетить столь креативный аттракцион есть и у маленьких якутян.

«Дом вверх дном» буквально стоит на собственной крыше, где вся мебель и пол оказались на потолке. Побывав внутри, можно испытать уникальные ощущения – это перевернет ваши представления о типичной обстановке в доме.

Аллея парящих зонтов очень актуальна в нынешнюю жару.

Якутск присоединился к мировому уличному искусству, старт которому дали португальские фотографы Патрисия Алмейда и Педро Насименто, сотворившие настоящие шедевры из зонтов на улицах одного из городов Португалии.

- Парящие зонты – это не просто красивая инсталляция, но и способ спрятаться от жары в солнечные дни. Новое место для семейного отдыха – это достопримечательность не только нашего парка, но столицы республики. Мы надеемся, что новая зона отдыха станет любимым местом горожан, - отметил директор парка Григорий Гурьев.