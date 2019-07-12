Тест: что ты знаешь про Якутию?

С наступлением лета якутяне ищут все новые места для отдыха в родной республике. К счастью, природа Якутии может предложить каждому то, что он хочет: тут тебе и водопады, и песчаные дюны, и горячие источники, и священные горы, и активный отдых.

Сегодня мы решили узнать, как много вы знаете про родную Якутию.