Тест: что ты знаешь про Якутию?
Можете ли вы отличить Ленские столбы от Синских?
Сегодня мы решили узнать, как много вы знаете про родную Якутию. Фото: ЯСИА.
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С наступлением лета якутяне ищут все новые места для отдыха в родной республике. К счастью, природа Якутии может предложить каждому то, что он хочет: тут тебе и водопады, и песчаные дюны, и горячие источники, и священные горы, и активный отдых.
Сегодня мы решили узнать, как много вы знаете про родную Якутию.
1Какая самая высокая точка Якутии?
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Правильный ответ:Гора Победа – высочайшая точка северо-востока Сибири. Она находится в 180 км к северо-востоку от посёлка Усть-Нера.
2Что изображено на картинке?
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Правильный ответ:Само название тукуланы с якутского переводится как нечто необычное, неизведанное. Тукуланы – песчаные дюны, которые внешне очень напоминают барханы.
3Чем, согласно легенде, знаменито озеро Лабынкыр?
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Правильный ответ:Учёные заинтересовались Лабынкырским чудовищем после сообщения геолога В. И. Твердохлебова, наблюдавшего в озере некий крупный движущийся объект. «Оно двигалось по дуге: сначала вдоль озера, потом прямо к нам. По мере того как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня…», - написал в заметках геолог.
4В честь какой известной достопримечательности Якутии назван ресторан на улице Ойунского, 15?
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Правильный ответ:Муус Хайа - самая высокая вершина горного хребта Сунтар-Хаята в Якутии. Высота этой горы составляет 2959 метров над уровнем моря.
5Какая известная достопримечательность Якутии с эвенского переводится как «незамерзающая вода»?
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Правильный ответ:По одной версии, село получило название от протекающей неподалёку реки. Название на эвенском языке означает буквально «незамерзающая вода; место, где рыба проводит зиму» — в Оймяконе действительно есть источник, вода в котором не замерзает даже в самые сильные морозы.
6Это место неподалёку от села Качикатцы, где из-под земли круглый год бьёт источник. О чем идет речь?
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Правильный ответ:Благодаря постоянному притоку свежей воды родники Булууса просто не успевают замерзнуть даже в самую лютую стужу. Постепенно вокруг них нарастают глыбы льда. Количество ледяных массивов настолько огромно, что лед сохраняется все лето.
7У гор Кисилях есть свои особые названия: гора Любви, Знаний, Счастья, Материнства. Назовите имя еще одной горы.
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Правильный ответ:Еще несколько десятилетий назад в сторону гор не разрешалось даже смотреть женщинам и детям. Сюда могли ходить лишь белые шаманы. Местные жители уверены, что через прикосновения скалы передают людям определенную энергию. Отсюда и необычные названия.
8Как якутские айтишники передали привет любителям «Игры Престолов»?
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Правильный ответ:В 2017 году в IT-школе Алексея Илларионова создали свою версию главной заставки сериала, где были отображены все достопримечательности республики. На этих кадрах мы видим быка холода в Оймяконском районе, добычу алмазов в Мирном, Ленские столбы и многое другое.
9Каких животных несколько раз привозили в Якутию из Канады, чтобы восстановить их популяцию в республике?
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Правильный ответ:Бизонов в Якутию из Канады завозили партиями. Холодный климат республики пришелся животным по душе. В ближайшее время в Якутии планируют создать один из российских центров по сохранению этого исчезающего вида мировой фауны.
10Главным летним праздником Якутии называют Ысыах. А как называется долгожданное зимнее событие?
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Правильный ответ:Мунха - подледная рыбалка на карася. На русский язык название переводится как «невод». Приготовления к рыбалке начинаются заранее, а сам процесс превращается в праздник, в который вовлекается чуть ли не всё население деревни. Проводится ежегодно в середине ноября.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты очень мало путешествуешь по Якутии! Самое время это исправить, ведь летом здесь особенно красиво.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Тебе нравится путешествовать по Якутии, но пока что ты видел только самые популярные места. Попробуй отправиться на священные горы Кисилях. Тебе понравится!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ты знаешь о природе Якутии всё и даже больше, действительно наслаждаешься здешними красотами и с удовольствием проводишь время под открытым небом.
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ИСТОЧНИК KP.RU