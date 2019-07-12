Мне бы в небо: бортпроводник Инна Царевская - о том, каково всегда быть на высоте

Ежегодно 12 июля во всем мире отмечается День бортпроводника. В преддверии праздника о нюансах, радостях и сложностях этой красивой профессии «КП в Якутии» рассказала старший бортпроводник авиакомпании «Якутия» с 25-летним стажем Инна Царевская.

Трудный путь к мечте

Инна родилась в Луганске. Вскоре семья переехала в Якутск, где работал ее отец. Именно тогда маленькая Инна впервые увидела самолет.

Любовь с небом у Инны началась еще в детстве.Фото: Из личного архива героя публикации

- Сказать, что я была в восторге – ничего не сказать. Полет мне запомнился, хоть я и была очень маленькой. Наверное, я понравилась стюардессам, потому что они возились со мной, рисовали, что-то показывали. Весь полет мама меня не видела, - вспоминает Инна.

Сразу после посадки девочка объявила родителям, что хочет стать бортпроводницей. Все посмеялись и забыли. Кроме самой Инны. Однако путь к мечте оказался труднее, чем она ожидала.

Когда девушка закончила школу, училище, которое готовило бортпроводников, закрылось – смутные 90-е дали о себе знать. Учиться в другой город ее не отпустили. Инна получила профессию швеи, но, отработав год в ателье, поняла, что это совсем не её. И тут девушке улыбнулась удача.

Главное для бортпроводника - стрессоустойчивость.Фото: Из личного архива героя публикации

- Я встречалась со своими подружками. В одной компании с нами оказался пилот Владимир Мирин. Девочки рассказали, что я хотела стать бортпроводником, на что он ответил: «Как так? Хочет и просто так сидит?». Его слова произвели на меня сильное впечатление, и вскоре я пришла в службу бортпроводников. Начальник положил передо мной лист бумаги и сказал: «Пиши заявление на ВЛЭК. Если пройдешь, я тебя возьму». Так я и оказалась в профессии, - вспоминает Инна.

День, когда всё изменилось

Девушка прошла обучение в учебно-тренировочном центре на Ан-24. Полетав на нем полгода, получила допуск на Ту-154. Начались первые дальние перелеты: Краснодар, Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, Москва. Впоследствии Инна получила допуск на А-310, Боинг-757, Боинг-737 и год назад - на Sukhoi Superjet-100. За всю это время ей ни разу не приходилось сталкиваться с серьезными непредвиденными происшествиями. Однако 10 октября 2018 года всё изменилось.

10 октября 2018 года запомнилось надолго.Фото: ЯСИА

Об этом инциденте написали все региональные и федеральные СМИ. В аэропорту Якутска самолет Sukhoi Superjet-100, прилетевший из Улан-Удэ, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем у него подломились основные опоры шасси.

В экстренной ситуации действия должны быть доведены до автоматизма.Фото: Из личного архива героя публикации

- На этом рейсе я была старшим бортпроводником. В штатном режиме мы приземлились в Якутске и попали в гололед, из-за чего не смогли затормозить. Вылетели за взлетно-посадочную полосу, задние стойки сломались. Мы поняли, что произошло, и дальше всё пошло в автоматическом режиме, который много раз отрабатывался на тренировках. Поэтому в голове не было какого-то анализа – только четкая последовательность действий. Мы проверили самолет, нет ли пожара, доложили обстановку командиру, а затем по его команде эвакуировали людей по надувному трапу. На борту было 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Слава Богу, никто не пострадал. Тогда я себя чувствовала очень собранной, полное осознание случившегося пришло только дома, - вспоминает Инна.

Регулярные тренировки - часть работы.Фото: Из личного архива героя публикации

На борту может произойти всё что угодно

Этот инцидент не заставил разочароваться в профессии, ведь умение выходить из сложных ситуаций – часть работы бортпроводника. На борту самолета может произойти всё что угодно. Шесть, семь, а то и все десять часов полета иногда сказываются на состоянии пассажиров не самым лучшим образом. Но и забавных эпизодов хватает.

- На одном из рейсов ко мне подошла женщина, вручила малыша и спросила: «Можете помыть?». Я сначала растерялась, потом ответила отказом. На что удивленная мама сказала: «А что, разве это не входит в ваши обязанности?». Очень смешно бывает, когда разносишь горячие напитки и спрашиваешь: «Чай, кофе, пожалуйста, с лимоном, с молоком?». И тебе отвечают: «Да». Еще один случай произошел, когда мы летели в Москву: пассажир скупил абсолютно все сладости, что были на борту, а потом подарил их бригаде бортпроводников. А однажды наш постоянный клиент из Индии зашел на кухню с коробочкой, в которой лежало кольцо, и предложил мне выйти за него замуж. Долго уговаривал, обещал – если стану его женой, все в моей жизни будет прекрасно. Я, конечно, очень удивилась, но отказалась. Однако сдаваться мужчина не собирался. После посадки он ждал меня на автостоянке с букетом цветов и пригласил в ресторан. Я и тогда отказалась. Мы часто попадаем на один рейс, и он до сих пор спрашивает, не передумала ли я, - смеется Инна.

Бортпроводники и пилоты - люди общительные и очень веселые.Фото: Из личного архива героя публикации

Перед тем, как зайти в самолет, девушка обязательно произносит несколько особых слов – это важный ритуал. А вот в обычные приметы не верит – с легкостью возвращается обратно, если что-то забыла.

Главное – выдержка

Стюардесс считают едва ли не самой красивой профессией. В этом году впервые прошел международный конкурс «Sky Lady» среди бортпроводников России и стран СНГ. Но так ли важна красота в небе?

Большая часть полета проходит на ногах.Фото: Из личного архива героя публикации

- На должность бортпроводника принимаются люди с приятными внешними данными, обладающие хорошей, грамотной речью. Лишний вес – не помеха, главное пройти врачебную комиссию. В дальнейшем, если будут какие-то отклонения, могут рекомендовать похудеть или, наоборот, набрать вес. Профессиональные заболевания, конечно, есть, но в этом плане нам повезло – состояние здоровья бортпроводников под постоянным контролем медиков. По возрасту ограничения есть только при приеме на работу. В профессию лучше войти до 27 лет – тогда уж можно работать, покуда хватит сил и желания. В 45-50 лет без специального образования бортпроводником уже не станешь. Конечно, желательно владеть английским. Но бывают исключения – иногда человек настолько очаровывает комиссию, что возьмут и без знания языка. Правда, потом его все равно нужно будет выучить – каждые два года сотрудники в обязательном порядке сдают английский на курсах повышения квалификации, - говорит Инна.

12 июля - Международный день бортпроводника.

Помимо внешних данных, важны внутренние качества. Самое главное – стрессоустойчивость. Без нее никуда. Бортпроводник должен уметь общаться с пассажирами, а при возникновении непредвиденных обстоятельств четко следовать инструкции. Иногда приходится сталкиваться с откровенной предвзятостью. Одни думают, что девушки-бортпроводники легкодоступны, другие считают их кем-то вроде лакеев, которые во время полета должны развлекать пассажиров. Вынести такое способен только человек, обладающий недюжинной выдержкой.

Однако, по мнению Инны, плюсов намного больше:

Самое сложное в работе - долгая разлука с близкими.Фото: Из личного архива героя публикации

- Моя профессия – самая лучшая в мире! Бортпроводники и пилоты – общительные и веселые, с ними очень приятно работать. В авиации вообще нет случайных людей. У всех, кто сюда приходит, есть мечта. Эту работу сложно совмещать с семьей (у Инны двое детей – маленькая дочь и сын-подросток – авт.). Долгая разлука с близкими – это, конечно, сложно, но муж и дети никогда не высказывали недовольства. Недостаток общения мы компенсируем отпуском – он у нас больше, чем в других профессиях. Самая лучшая часть – это, конечно, путешествия! Всегда есть возможность увидеть новые города, побывать в разных местах. Очаровывают и сами самолеты. Взлет и посадку ни с чем нельзя сравнить!

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Летать охота: к чему быть готовым тем, кто мечтает о небе

Мы попросили Инну рассказать, к чему стоит подготовиться тем, кто мечтает связать свою жизнь с профессией бортпроводника.

КСТАТИ

Стюардесса или бортпроводник?

Считается, что первые стюардессы появились в 1930-х годах. Тогда их называли Sky Girls – «небесные девушки».

Сегодня правильно называть специалистов этой профессии не стюардессами или стюардами (мужчин в этой сфере тоже немало), а бортпроводниками.

По решению ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ICAO) существующее официальное название профессии – Cabin Crew («экипаж салона лайнера»). Это было сделано, чтобы повысить роль и статус специалистов в обеспечении безопасности на борту воздушного судна.