2019-07-14T07:50:41+03:00
Спорт

Владимир Балынец завоевал путевку на Паралимпиаду-2020

Спортсмен завоевал золото на чемпионате пауэрлифтингу в весовой категории до 49 кг
Мария Удовкина
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На чемпионат по пара пауэрлифтингу, который впервые проводится в Казахстане, приехали 462 спортсмена из 79 стран.На чемпионат по пара пауэрлифтингу, который впервые проводится в Казахстане, приехали 462 спортсмена из 79 стран.
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Первый чемпионат мира по пара пауэрлифтингу в Нурсултане стал победоносным для якутского спортсмена Владимира Балынца, который взял золото в своей весовой категории. Этим он обеспечил себе участие в Паралимпийских Играх в Токио в 2020 году, сообщает ЯСИА.

На чемпионат по пара пауэрлифтингу, который впервые проводится в Казахстане, приехали 462 спортсмена из 79 стран. Результаты соревнований покажут, кто поедет в Токио на Паралимпийские Игры.

Уже на второй день чемпионата, который продлится до 20 июля, стало известно, что золото в весовой категории до 49 кг среди мужчин завоевал якутянин Владимир Балынец. Он опередил соперников из Иордании и Китая. Об этом в соцсети сообщил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев.

Таким образом Балынец обеспечил себе билет на Паралимпийские Игры в Токио, которые пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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