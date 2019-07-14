Владимир Балынец завоевал путевку на Паралимпиаду-2020

Первый чемпионат мира по пара пауэрлифтингу в Нурсултане стал победоносным для якутского спортсмена Владимира Балынца, который взял золото в своей весовой категории. Этим он обеспечил себе участие в Паралимпийских Играх в Токио в 2020 году, сообщает ЯСИА.

На чемпионат по пара пауэрлифтингу, который впервые проводится в Казахстане, приехали 462 спортсмена из 79 стран. Результаты соревнований покажут, кто поедет в Токио на Паралимпийские Игры.

Уже на второй день чемпионата, который продлится до 20 июля, стало известно, что золото в весовой категории до 49 кг среди мужчин завоевал якутянин Владимир Балынец. Он опередил соперников из Иордании и Китая. Об этом в соцсети сообщил председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев.

Таким образом Балынец обеспечил себе билет на Паралимпийские Игры в Токио, которые пройдут с 25 августа по 6 сентября 2020 года.