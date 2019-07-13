2019-07-13T05:40:31+03:00
Общество

Юные якутяне, победившие рак, приняли участие в X Всемирных играх победителей

Дети из Якутска, Нерюнгри и Жиганска принесли сборной Якутии три золотые медали
Мария Удовкина
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Благотворительный фонд «Праздник жизни» за 6 лет реализации проекта организовал участие 53 семей из Якутии.Благотворительный фонд «Праздник жизни» за 6 лет реализации проекта организовал участие 53 семей из Якутии.
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В Москве с 3 по 6 июля прошли X Всемирные игры победителей, в которых принимают участие дети, победившие рак. На Игры приезжают команды из разных регионов России, а также стран мира.

Уникальный мотивационный проект был создан волонтерами десять лет назад под эгидой благотворительного фонда «Подари жизнь». С тех пор в нем приняли участие более 3 тысяч детей из 40 российских регионов и более чем 20 стран мира. В этом году на игры съехались сборные 15 стран.

Дети из Якутии принимают участие в этих соревнованиях уже шестой год подряд. За это время благотворительный фонд «Праздник жизни» отправил на игры 53 семьи. В этом году в команду вошли шестеро детей: четверо ребят из Якутска, один из Нерюнгри и один из Жиганска. Детей сопровождали родители и руководитель группы, врач-детский онколог.

По итогам игр в копилке сборной Якутии – три золотых медали. Их обладателями стали Сахаяна Слепцова из Якутска по спортивной ходьбе, Миша Федоров из Нерюнгри по настольному теннису. В финальный день соревнований Вася Софронов из Жиганского района принёс команде третью золотую медаль по футболу.

Двое пап - Вениамин Софронов из Жиганска и Конон Федоров из Нерюнгри - защищали честь родителей в футбольном матче с VIP-персонами. Игра состоялась напряжённая. Вначале выигрывала команда, состоявшая из известных людей и актёров кино, со счетом 4:2 в основное время, но, благодаря пенальти, папы на последних минутах вырвали победу.

- Смысл этих игр выходит далеко за пределы спорта. Атмосфера способствует раскрытию потенциала детей, нередко в неожиданной для родителей области. Этот праздник спорта, мира и добра станет тёплым воспоминанием для родителей и ребёнка и, возможно, новой точкой отсчёта, - сказала учредитель и основатель «Праздника жизни», народный депутат Якутии Алена Атласова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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