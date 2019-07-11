2019-07-11T10:39:12+03:00
Общество

Депутат парламента Якутии занял 13 место в списке самых богатых российских чиновников по версии Forbes

Руслан Федотов владеет 19 земельным участками, тремя домами, 14 машинами и четырьмя катерами
Мария Удовкина
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На первом месте в рейтинге Forbes Павел Антов – депутат законодательного собрания Владимирской области, основатель группы компаний «Владимирский стандарт».На первом месте в рейтинге Forbes Павел Антов – депутат законодательного собрания Владимирской области, основатель группы компаний «Владимирский стандарт».
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Депутат парламента Якутии от фракции «Единая Россия» Руслан Федотов за 2018 год заработал 980,5 млн рублей, тем самым обеспечив себе 13 место в рейтинге самых богатых российских чиновников и народных избранников по версии журнала Forbes.

Родился он в Якутии. После армии поступил в Олекминский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства по квалификации «техник-механик».

Федотов поднялся по карьерной лестнице в совхозе «Амгинский» от тракториста до инженера по снабжению. В 1998 году стал индивидуальным предпринимателем, поставляя автотракторную, сельскохозяйственную технику и запчасти. Занимается благотворительностью, за что был удостоен звания почетного мецената Амгинского улуса.

В распоряжении Руслана Федотова 19 земельных участков, самый большой из которых площадью больше 200 тысяч квадратных метров, три жилых дома, 12 нежилых помещений, шесть автомобилей УАЗ, три микроавтобуса, пять иномарок, четыре катера и две надувные лодки.

По количеству недвижимости в собственности Руслан Фетодов обогнал депутата Госдумы Николая Борцова, у которого всего 12 объектов, но уступил депутату законодательного собрания Иркутской области Нине Чекотовой. У нее в собственности 159 объектов.

На первом месте в рейтинге Forbes Павел Антов – депутат законодательного собрания Владимирской области, основатель группы компаний «Владимирский стандарт». Выручка предприятия в 2017 году, по данным СПАРК, составила 7,2 млрд рублей, чистая прибыль — 569,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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