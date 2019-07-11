Будущее пчеловодства за Якутией: пока в других регионах кризис, в республике уже третий раз качают мед

В 30 регионах России массово гибнут пчелы. Больше всего пострадали пчеловоды на Алтае, в Новосибирской области и в Удмуртии. В конце мая забили тревогу многие пчеловоды-любители Ставропольского края. Точные причины мора пока не известны. Ясно одно: он развивается на фоне приходящей в упадок окружающей среды и уменьшения числа медоносных растений.

Кроме того, как показывают исследования, пчелы мрут от химикатов, применяемых в сельском хозяйстве. Обеспокоенные пчеловоды уже обратились за помощью к президенту Путину – направили ему на «Прямую линию», прошедшую 20 июня 2019 года, обращение с просьбой «принять меры» против массовой гибели насекомых. Подразумевается, что «меры» как-то ограничат применение сельскохозяйственной химии — особенно пестицидов, содержащих неоникотиноиды.

Между тем прогноз устрашающий: если пчелы продолжат исчезать нынешними темпами, то к 2035 году их совсем не останется. И тогда можно ожидать, что сбудется пророчество Альберта Эйнштейна, который еще в 40-х годах прошлого века предрекал: через 4 года после того, как вымрут все пчелы, не станет и человеческой цивилизации. Некому будет опылять растения в том числе и те, которые обеспечивают плодами людей и животных.

В Якутии пчелы самые закаленные и выносливые, могут выдержать морозы до минус 60 градусов.

Как обстоит ситуация в Якутии, мы попросили прокомментировать пчеловода с 35-летним стажем Анатолия Гаевого:

- В середине 80-х, когда я начинал, мне все вокруг говорили: «Дурак ты! Какое в Якутии пчеловодство?». Начинать, конечно, пришлось с нуля: пчел завозил из Красноярска и Хабаровска чуть ли не контрабандой – просто пойти и купить их было невозможно.

Пасека началась с двух пчелиных семей, а сейчас у меня более ста трехкорпусных ульев. Мёд разных видов, за сезон около четырех тонн собираю – по 3 кг с улья в день. В этом году уже в третий раз качаю мёд. С коллегами из Хабаровска недавно созванивался – говорят, еще не собирали.

Пчелы очень выносливые, могут выдержать морозы до минус 60 градусов. У нас в Якутии они самые закаленные, выживают сильнейшие. Вот скажите, чего боится человек? Сырости, сквозняка и голода. У пчел всё то же самое. Когда болеют, работать не могут. В общем, те же люди, только с крыльями.

Анатолий Гаевой обучил премудростям "медового бизнеса" 12 жителей Якутии. Фото: Илья Макаров.

В Якутии заливные луга и тайга, поэтому и мёд у нас специфический, жирный и очень полезный. Нашей экологически чистой продукцией сегодня интересуются китайцы, немцы, латыши. Японцы приезжали, снимали фильм у меня на пасеке.

Почему в некоторых регионах гибнут пчелы? Думаю, основная причина – плохая экология. Пчелы очень чутко на это реагируют, ведь они барометр чистоты. Да и вредителей много развелось, которые поражают пчелиное потомство: клещи варроа, американский и европейский гнилец и другие. Больная пчела годика два живет и умирает, или рождается уже с дефектами.

У нас в Якутии сухой климат, поэтому вредителей намного меньше, чем, скажем, в средней полосе России. Да и природа у нас нетронутая. Думаю, что пока дело обстоит именно так, будущее пчеловодства за Якутией!

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