2019-07-10T09:47:37+03:00
Общество

Сотрудники УФСБ нагрянули в Минтранс

Причиной стало уголовное дело 2013 года
Мария Удовкина
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Требуемые документы сотрудникам УФСБ Якутии были предоставлены.Требуемые документы сотрудникам УФСБ Якутии были предоставлены.
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Следственные действия в Доме правительства №1 и Минтрансе Якутии проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле 2019 в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог «Управление автомобильных дорог Якутии» в Усть-Майском районе по факту получения им взятки в особо крупном размере.

10 июля сотрудниками ФСБ Якутии проведена выемка документов у первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

- Документы касаются событий 2013 года. Алексей Колодезников в 2013 году занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии, — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее на имя первого заместителя председателя правительства Якутии было внесено преставление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, которое находится на рассмотрении у первого вице-премьера.

Требуемые документы сотрудникам УФСБ Якутии были предоставлены.

Напомним, в 2013 году обвиняемый, являясь должностным лицом государственного учреждения, с использованием своих должностных полномочий потребовал от индивидуального предпринимателя, выполнявшего работы по содержанию автодороги Югоренок — Солнечный в Усть-Майском районе, передавать ему ежегодно по 1 млн рублей.

Индивидуальный предприниматель согласился на ежегодный перевод денег и в период с 2013 по 2016 годы неоднократно переводил со своего банковского счета денежные средства разными платежами. В общей сложности обвиняемый незаконно получил 3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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