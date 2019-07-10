2019-07-10T08:33:49+03:00
Общество

ЖДЯ предлагает мультимодальную перевозку пассажиров из Якутска до станции Нижний Бестях

Автобусы будут курсировать от железнодорожной станции до речного причала в Нижнем Бестяхе и в обратном направлении
Мария Удовкина
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Дополнительная оплата к железнодорожному билету составит 200 рублей в зимний период и 250 рублей в летний с учетом речной логистики.Дополнительная оплата к железнодорожному билету составит 200 рублей в зимний период и 250 рублей в летний с учетом речной логистики.
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Компания «Железные дороги Якутии» планирует с конца июля начать пассажирские перевозки со станции Нижний Бестях. Для удобства пассажиров в стоимость билета может быть включена перевозка из Якутска до места отправления поезда и в обратном направлении до речпорта, сообщает ЯСИА.

- Мы предлагаем мультимодальную схему перевозки, когда пассажир по желанию может доехать до станции Нижний Бестях или выехать с нее в Якутск, — проинформировали в пресс-службе перевозчика.

Автобусы будут курсировать от железнодорожной станции до речного причала в Нижнем Бестяхе и в обратном направлении. Летом по реке пассажиров перевезут на судах «Лена-Транс» с доставкой до речного порта Якутска. Зимой начнет действовать автобусный маршрут по зимнику через Лену до столичного автовокзала и обратно.

Дополнительная оплата к железнодорожному билету составит 200 рублей в зимний период и 250 рублей в летний с учетом речной логистики.

В настоящее время, как пояснили в ЖДЯ, продажа билетов пока не началась, но уже разработаны ориентировочные тарифы. В состав поезда включены купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан.

- Приказ о сдаче в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка Якутск – Томмот подписан 28 июня. Сейчас оформляется пакет документов и подается заявка на открытие станций по тарифному руководству, по которому им присваивается код единой сетевой разметки. По регламенту на это понадобится примерно месяц, но мы все сделаем, чтобы до 28 июля уложиться. После присвоения кодов можно будет покупать билеты, но с какого числа — пока сказать сложно, — прокомментировали в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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