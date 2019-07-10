2019-07-10T05:57:37+03:00
Общество

Айсен Николаев стал первым в медиарейтинге среди глав Дальнего Востока

Среди всех субъектов России он занял 16-ое место
Мария Удовкина
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Победа в рейтинге главы Якутии была оправдана. Июнь для Айсена Николаева выдался особенно насыщенным.Победа в рейтинге главы Якутии была оправдана. Июнь для Айсена Николаева выдался особенно насыщенным.
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Айсен Николаев занял первую строчку среди глав регионов Дальнего Востока за июнь 2019 года по рейтингу «Медиалогии», разработчика автоматической системы мониторинга и анализа СМИ.

Среди всех субъектов России глава Якутии занял 16-ое место.

Помимо Айсена Николаева медиалидерами Дальневосточного округа за указанный период стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Победа в рейтинге главы Якутии была оправдана. Июнь для Айсена Николаева выдался особенно насыщенным: он принял участие в торжественной церемонии открытия российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине, открыл Ысыах Олонхо в Намском районе, провел экстренное совещание по ситуации с природными пожарами в Верхоянском районе, назначил оперативную группу по расследованию причин пожара.

Кроме того, глава Якутии и губернатор Нижегородской области подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в рамках реализации HR-проекта «Команда Правительства» и инициативного бюджетирования на территориях субъектов.

Формула для оценки медиарейтинга была заработана самой компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. СМ Индекс показывает, насколько бренд захватил внимание аудитории, каков его настоящий «вес» в соцсетях. Для этого оцениваются все упоминания бренда на всех платформах и для каждого упоминания взвешивается влиятельность площадки и вовлеченность конкретного сообщения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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