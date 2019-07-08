2019-07-08T15:14:45+03:00
Общество

В Якутске действуют несколько преступных групп, оформляющих земельные участки по поддельным документам

Как минимум одна из них имела доступ к фондам городского архива
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Уголовное дело пока не возбуждено.Уголовное дело пока не возбуждено.Фото: Нинель ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Якутске действуют несколько преступных групп, оформляющих земельные участки по поддельным документам. По нескольким выявленным фактам проводится проверка.

С февраля 2019 года по настоящее время были выявлены 16 фактов оформления земельных участков, расположение и границы большинства из которых установлены на территориях, не предназначенных для ведения соответствующей деятельности. По пяти из них ведут работу правоохранительные органы.

Как стало известно из собранных материалов, в городе действует ряд преступных групп, оформляющих земельные участки по поддельным документам.

- Как минимум одна из них имела доступ к фондам городского архива. Участки находятся на землях общего пользования и территориях городских лесов. Это местности Сергелях, Окружное шоссе, Марха, - отметил руководитель Главного архитектурно-планировочного учреждения Алексей Корнилов.

В настоящее время ведется работа по изменению градостроительных норм, установленных в отношении территорий, где расположены эти участки.

В мае 2019 года глава Якутска направила заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. В июне оно было дополнено вновь обнаруженными случаями подделок и незаконного оформления земли.

Как сообщили "КП в Якутии" в окружной администрации, уголовное дело пока не возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Итоги юбилейной X ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Современный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей
"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей
В День семьи, любви и верности многодетный отец Антон Рубин рассказывает, как он работал волонтером и не мог спокойно смотреть, как разлучают родных братьев и сестер
«Звонили, не звонили – никого не проймешь»: красноярка, которой удалось лично пообщаться с президентом, рассказала, как выполняют его поручение
Ксения Бессонова попала на Прямую линию, чтобы пожаловаться на отсутствие в своем микрорайоне школ и парков [фото, видео]
Новости 24
В ближайшие три дня в Якутске и 12 районах республики ожидаются грозы, ливни и сильный ветер
Следующие Игры народов Якутии станут частью юбилейных мероприятий к 100-летию республики
В республике действуют 3 лесных пожара
Двум общественникам из Якутии присуждены российские государственные награды
Сардана Осипова взяла два первых места на чемпионате по силовому экстриму в Лос-Анджелесе
Более 33 миллионов рублей должны гаражно-строительные кооперативы «Якутскэнерго»
В Амге сыграли в «Чистые игры»
За прошедшие сутки в Якутии произошли два ДТП со смертельным исходом
Из Нижнего Бестяха паромы будут курсировать до последнего пассажира
Водоканал Якутска сообщает о временном отключении воды
Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда на Чульманской ТЭЦ
Якутский борец Арыйаан Тютрин примет участие в международном турнире в Польше
Следком начал проверку обстоятельств смерти людей в реке в районе 203 микрорайона Якутска
Нерюнгринский район может получить дополнительные средства на расселение из аварийного жилья
Прогноз погоды на 7 июля
Айсен Николаев проверил состояние реки Чульман
В республике тушат 8 лесных пожаров
В Алданском и Вилюйском районах найдены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
На пляже 202 микрорайона обнаружены двое утонувших
В Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий для будущего кино
«Вы – надежда нашего города»: Сардана Авксентьева встретилась со сборной Якутска в Амге
Четыре проекта из Якутии вошли в реестр лучших практик по благоустройству
В Амге на Играх народов Якутии наградили первых чемпионов и призеров