В Якутске действуют несколько преступных групп, оформляющих земельные участки по поддельным документам. По нескольким выявленным фактам проводится проверка.

С февраля 2019 года по настоящее время были выявлены 16 фактов оформления земельных участков, расположение и границы большинства из которых установлены на территориях, не предназначенных для ведения соответствующей деятельности. По пяти из них ведут работу правоохранительные органы.

Как стало известно из собранных материалов, в городе действует ряд преступных групп, оформляющих земельные участки по поддельным документам.

- Как минимум одна из них имела доступ к фондам городского архива. Участки находятся на землях общего пользования и территориях городских лесов. Это местности Сергелях, Окружное шоссе, Марха, - отметил руководитель Главного архитектурно-планировочного учреждения Алексей Корнилов.

В настоящее время ведется работа по изменению градостроительных норм, установленных в отношении территорий, где расположены эти участки.

В мае 2019 года глава Якутска направила заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. В июне оно было дополнено вновь обнаруженными случаями подделок и незаконного оформления земли.

Как сообщили "КП в Якутии" в окружной администрации, уголовное дело пока не возбуждено.