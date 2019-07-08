2019-07-08T09:27:22+03:00
Происшествия

В Якутии по горячим следам раскрыто убийство охранника магазина

Убийцу задержали, когда он на моторной лодке пытался добраться до Якутска
Мария Удовкина
Поделиться:
Убийца проник в магазин через окно и украл из кассы 100 тысяч рублей.Убийца проник в магазин через окно и украл из кассы 100 тысяч рублей.
Изменить размер текста:

В МВД Мегино-Кангаласского района обратился работник магазина, который обнаружил тело охранника с множеством ножевых ранений. Убитый был найден на своем рабочем месте – в будке охраны.

Эксперты насчитали на теле мужчины более 15 ножевых ранений.

Вскоре была установлена личность убийцы – им оказался 47-летний бывший администратор магазина. Оперативники задержали его, когда он пытался уехать из поселка в Якутск на моторной лодке.

В ходе обыска у преступника были изъяты деньги, похищенные из кассы магазина, видеорегистратор, нож и одежда, в которой подозреваемый был в момент убийства. Также при нем, среди прочих документов, был загранпаспорт.

Убийца проник в магазин через окно и украл из кассы 100 тысяч рублей. Совершив кражу, бывший работник вспомнил о системе видеонаблюдения. Он решил проникнуть в будку охранника, чтобы избавиться от видеорегистратора. Между мужчинами возникла потасовка, в результате которой злоумышленник несколько раз ударил охранника ножом.

Возбуждено уголовное дело. За убийство бывшего коллеги мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Следующие Игры народов Якутии станут частью юбилейных мероприятий к 100-летию республики
В республике действуют 3 лесных пожара
Двум общественникам из Якутии присуждены российские государственные награды
Сардана Осипова взяла два первых места на чемпионате по силовому экстриму в Лос-Анджелесе
Более 33 миллионов рублей должны гаражно-строительные кооперативы «Якутскэнерго»
В Амге сыграли в «Чистые игры»
За прошедшие сутки в Якутии произошли два ДТП со смертельным исходом
Из Нижнего Бестяха паромы будут курсировать до последнего пассажира
Водоканал Якутска сообщает о временном отключении воды
Возбуждено уголовное дело из-за нарушения требований охраны труда на Чульманской ТЭЦ
Якутский борец Арыйаан Тютрин примет участие в международном турнире в Польше
Следком начал проверку обстоятельств смерти людей в реке в районе 203 микрорайона Якутска
Нерюнгринский район может получить дополнительные средства на расселение из аварийного жилья
Прогноз погоды на 7 июля
Айсен Николаев проверил состояние реки Чульман
В республике тушат 8 лесных пожаров
В Алданском и Вилюйском районах найдены фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
На пляже 202 микрорайона обнаружены двое утонувших
В Якутии объявлен конкурс на лучший сценарий для будущего кино
«Вы – надежда нашего города»: Сардана Авксентьева встретилась со сборной Якутска в Амге
Четыре проекта из Якутии вошли в реестр лучших практик по благоустройству
В Амге на Играх народов Якутии наградили первых чемпионов и призеров