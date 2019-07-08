В Якутии по горячим следам раскрыто убийство охранника магазина

В МВД Мегино-Кангаласского района обратился работник магазина, который обнаружил тело охранника с множеством ножевых ранений. Убитый был найден на своем рабочем месте – в будке охраны.

Эксперты насчитали на теле мужчины более 15 ножевых ранений.

Вскоре была установлена личность убийцы – им оказался 47-летний бывший администратор магазина. Оперативники задержали его, когда он пытался уехать из поселка в Якутск на моторной лодке.

В ходе обыска у преступника были изъяты деньги, похищенные из кассы магазина, видеорегистратор, нож и одежда, в которой подозреваемый был в момент убийства. Также при нем, среди прочих документов, был загранпаспорт.

Убийца проник в магазин через окно и украл из кассы 100 тысяч рублей. Совершив кражу, бывший работник вспомнил о системе видеонаблюдения. Он решил проникнуть в будку охранника, чтобы избавиться от видеорегистратора. Между мужчинами возникла потасовка, в результате которой злоумышленник несколько раз ударил охранника ножом.

Возбуждено уголовное дело. За убийство бывшего коллеги мужчине грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.