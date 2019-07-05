2019-07-05T11:25:27+03:00
Спорт

4 июля состоялось торжественное открытие VII Спортивных игр народов Якутии

Открыл Спортивные игры Айсен Николаев
Мария Удовкина
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Всего в церемонии открытия было задействовано порядка 2 тысяч человек.Всего в церемонии открытия было задействовано порядка 2 тысяч человек.
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Айсен Николаев 4 июля открыл VII Спортивные игры народов Якутии. В приветственной речи руководитель республики поздравил жителей Амгинского района со знаменательным событием и выразил слова благодарности якутянам, участвовавшим в подготовке мероприятия.

- Год назад, пережив разрушительное наводнение, амгинцы заверили, что сделают все для проведения мероприятия на самом высоком уровне. Сегодня благодаря поддержке всей республики район достойно принимает Спортивные игры народов Якутии, – сказал он.

Пережившие год назад разрушительное наводнение амгинцы, сегодня достойно принимают гостей на Спортивные игры.

Пережившие год назад разрушительное наводнение амгинцы, сегодня достойно принимают гостей на Спортивные игры.

Глава Якутии выразил уверенность, что Игры станут огромным стимулом для дальнейшего развития улуса. Благодаря мероприятию, добавил он, на амгинской земле отремонтированы дороги, возведены крупные спортивные объекты, включая стадион с легкоатлетическим манежем, многофункциональный зал имени Николая ЗахароваСахаачча, спортзал в селе Чапчылган, спортивный зал для адаптивных видов спорта в селе Бетюнцы.

- Спортивные игры народов Якутии – это наши якутские Олимпийские игры. И я рад, что сегодня представители 34 команд собрались здесь и будут соревноваться по 16 видам спорта. Желаю, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне, чтобы были поставлены новые рекорды! Пусть они выявят самых лучших, самых достойных! Пусть победит сильнейший!, – заключил Айсен Николаев.

Кульминацией церемонии открытия Спортивных игр народов Якутии стало театрализованное представление – история простого парня, который осуществил заветную мечту и стал чемпионом мира. Главный герой – прототип выдающегося борца, великого сына амгинской земли Николая Захарова – Сахаачча. Завершилось торжество зажжением огня Игр известным спортсменом, чемпионом России и Якутии по мас-рестлингу Анатолием Баишевым.

На церемонии открытия была представлена история простого парня, который осуществил заветную мечту и стал чемпионом мира.

На церемонии открытия была представлена история простого парня, который осуществил заветную мечту и стал чемпионом мира.

Всего в церемонии открытия было задействовано порядка 2 тысяч человек, в том числе 250 артистов, 960 воспитанников детских творческих коллективов и 875 жителей Амгинского района – участников художественной самодеятельности.

Отметим, что VII Спортивные игры народов Якутии проходят с 3 по 8 июля в Амгинском районе. В эти дни в 16 видах спорта будут состязаться около 2,5 тысяч спортсменов из 34 муниципальных образований республики. Впервые в истории Игр в программу включены адаптивные виды, в которых примут участие 244 спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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