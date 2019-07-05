В Якутии будет объявлен конкурс среди желающих стать жильцами дома под куполом

Ученые Северо-Восточного федерального университета работают над проектом «Купольные технологии в условиях криолитозоны и экстремально низких температур». Генеральным партнером проекта «Купол» выступает группа компаний «Синет».

Проект будет реализован на площадке «Полигон» Испытательного полигона СВФУ в ТОР «Кангалассы», расположенного в 40 км от центра города Якутска, сообщили в Автодорожном факультете СВФУ.

По словам декана АДФ Дмитрия Филиппова при строительстве и обустройстве жилого деревянного одноэтажного дома будут использованы инновационные технологии в системе отопления, альтернативные источники энергоснабжения, элементы умного дома. Общая площадь дома вместе с гаражом будет составлять 128 кв м.

В состав рабочей группы входят исследователи автодорожного факультета, геологоразведочного факультета, инженерно-технического института, института психологии, медицинского и физико-технического институтов.

- Проект обладает перспективами привлечения индустриальных партнеров, заказчиков и потенциальных инвесторов для проведения испытаний машин, техники, оборудования, металлоконструкций, строительных и прочих материалов, сельскохозяйственных культур и объектов животноводства. Приобретение, доставку и возведение купола берет на себя группа компаний «Синет». С нашей стороны – территория, внутреннее обустройство купола, проведение предварительных изысканий и дальнейшие исследования, – пояснил руководитель подразделения.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев отметил амбициозность и уникальность проекта «Купол».

- Исследование очень многообещающее, ничего подобного не проводилось нигде в мире. Будет проведен конкурс среди желающих стать жильцами «Купола». Группа компаний «Синет» будет выплачивать жителям ежемесячную стипендию. Мы же будем проводить постоянный мониторинг температуры внутри купола, состояния жилого помещения, его энергоэффективных качеств, состояния почвы и грунтов, психологического и физического здоровья семьи, – добавил руководитель вуза.

Результаты исследований лягут в основу обоснования дальнейшего применения купольных технологий в зоне распространения криолитозоны.