2019-07-05T08:33:16+03:00
Общество

Мэрия Якутска намерена расторгнуть соглашение с «Якутскэкосети»

Мэрия недовольна вывозом и утилизацией мусора в Якутске
Мария Удовкина
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По словам Федорова, региональный оператор на сегодня должен МУП «Жилкомсервис» порядка 70 млн руб.По словам Федорова, региональный оператор на сегодня должен МУП «Жилкомсервис» порядка 70 млн руб.
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Мэрия Якутска намерена расторгнуть концессионное соглашение с «Якутскэкосети», региональным оператором по обращению с ТКО. Об этом заявил на совещании 4 июля, первый заместитель главы Якутска Владимир Федоров.

- Ситуация с вывозом и утилизацией мусора в последние месяцы резко обострилась. Мы предпринимали самые разные меры, чтобы улучшить положение дел, но начиная с мая становится только хуже, - сказал Владимир Федоров, заместитель главы Якутска.

Город, через свое муниципальное предприятие в течение всего времени с начала года оказывал региональном оператору, отвечающему за вывоз мусора сразу в пяти муниципальных образованиях республики, необходимую поддержку, подчеркнул замглавы.

Власти Якутска неоднократно открывали полигон для бесплатного ввоза мусора, помогали финансированием. По словам Федорова, региональный оператор на сегодня должен МУП «Жилкомсервис» порядка 70 млн руб.

- Все эти меры были направлены на стабилизацию ситуации, - отметил Владимир Юрьевич.

При этом эстонская фирма, владелец контрольного пакета акций регоператора «Якутскэкосети», со своей стороны, не предпринимала никаких мер, чтобы исправить ситуацию: ни финансирования, ни выезда в Якутск для того, чтобы оценить ситуацию на месте.

- На наше предложение выкупить акции ООО в пользу города, где работает предприятие, эстонские партнеры не дают внятного ответа, - заявил Владимир Федоров.

Проблемы финансовой неустойчивости регоператора, его неспособность полноценно исполнять работы по вывозу и утилизации мусора усугубляются возможностью дефолта по строительству нового мусорного полигона на 26 км. Вилюйского тракта и мусоросортировочного завода, подчеркнул спикер.

- Принимая во внимание сказанное выше, справедливое возмущение значительной части населения, руководство города сегодня готово принять решение о расторжении концессионного соглашения с ООО «Якутскэкосети», - резюмировал первый заместитель главы города.

Вопрос об этом будет ставиться перед правительством республики. Город и его жители заинтересованы в своевременно и качественной уборке мусора, рекультивации старого полигона и строительстве нового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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